Project Starline od Google pozwoli na prowadzenie rozmów 3D

Konferencja Google I/O 2021 przyniosła nam wiele nowości i wglądu na to, co planuje amerykański gigant z Mountain View. Jednym z ciekawszych projektów jest Project Starline, który umożliwi prowadzenie rozmów wideo w 3D!

Project Starline to jest bardzo ambitny i futurystyczny

W obecnych czasach prowadzenie rozmów wideo stało się naszą nową rzeczywistością. Co prawda powoli wracamy do normalności, jednak nie każdy może spotkać się z najbliższymi. Google zdaje się myślec przyszłościowo na temat wideorozmów, które mają sprawić, że poczujemy jakby druga osoba była obok nas. Mowat tutaj o Project Starline, który skierowany jest przede wszystkim do rozwiązań biznesowych, jednak w przyszłości może być stosowany przez każdego.

Project Starline to bardzo ambitny i przyszłościowy projekt nad którym pracuje Google. Projekt technologiczny przygotowany przez amerykańskiego giganta ma pozwolić organizacjom na prowadzenie rozmów w trójwymiarze.

Projekt rozwijany jest od kilku lat

Google zdaje się widzieć potencjał na rynku rozmów wideo. Przecież wykorzystywaliśmy go w czasach, kiedy to nawet nie myśleliśmy o pandemii. Amerykański gigant zdaje się pracować nad Project Starline od kilku lat. Firma chce, aby relacja pomiędzy dwoma rozmówcami była jak najbardziej prawdziwa, dlatego też zdecydował się na stworzenie rozmów wideo 3D. Do rozmów tego typu nie potrzebne są okulary 3D, ponieważ system renderuje obraz osoby w trójwymiarze.

Project Starlink pozwala na prowadzenie wideorozmów 3D!

Technologia ta wykorzystuje techniki komputerowe, uczenie maszynowe, kompresję obrazu w czasie rzeczywistym oraz dźwięk przestrzenny. To świadczy o tym, że kwestia rozmów 3D nie jest zależna jedynie od samego oprogramowania. Podczas tysiąca testów Project Starline, Google wykorzystało czujniki do renderowania modeli 3D oraz 65-calowy system wyświetlania pola światła, co umożliwiło na lepszy efekt.

6.8 Wynik

Przeczytaj także: Alio PTZ10xFHD – kamera do konferencji o dużych możliwościach

Project Starline nie jest jednak odległą przyszłością, ponieważ Google planuje wdrożyć swój system na rynek dla wybranych partnerów biznesowych. Wymóg dodatkowych urządzeń, które z pewnością nie należą do najtańszych, obecnie eliminuje korzystanie z technologii wideorozmów 3D na rynku konsumenckim.