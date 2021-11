Promocje w Hebe! Z okazji Black Month wybrane produkty 70% taniej!

Jedna z najpopularniejszych w naszym kraju drogerii nie bawi się w jakiś black friday. Nie interesuje ją żaden black week. Tam idą „z grubej rury” i wymyślili black month. Promocje w Hebe dotyczą wielu produktów. Część z nich ma obniżone o 70 % ceny!

Czarny piątek, czyli popularne, szczególnie w USA, święto zakupów przypada na 26 listopada. W naszym kraju co prawda jakieś okazje się pojawiają, jednak nie są to aż takie świetne promocje jak te pojawiające się „za wielką wodą”. Ale czy aby na pewno?! Promocje w Hebe dotyczące wielu popularnych marek są naprawdę duże. Ba, popularna drogeria nie bawi się w jakieś jednodniowe wyprzedaże. Firma zorganizowała… miesiąc ze świetnymi cenami! Dziś rozpoczął się już trzeci tydzień promocji z okazji black month w Hebe. A to oznacza, że do „koszyka” promocyjnego trafiły kolejne produkty.

Promocje w Hebe. Black Month sprawia, że możecie kupić wiele produktów w świetnych cenach. Może to pomysł na prezent mikołajkowy?

No cóż, jeśli możecie kupić coś w obniżonej cenie, nie chcę nic sugerować, ale to pozwoli na zakup większej ilości produktów w tym samym budżecie. Żadna to filozofia, wiem. Chcę tylko podpowiedzieć, że dzięki temu zwiększycie objętość prezentu, a mikołajki tuż tuż.

Przykładowo od 15 do 21 listopada za połowę ceny będzie można kupić produkty takich marek jak Gosh, Pierre René, Revolution Makeup, Revlon, Ava czy NYX. Z kolei 40 % rabatu uzyskamy udając się do Hebe po kosmetyki marek Eveline Cosmetics, Ingrid, Paese, Lirene, Nacomi, Jantar, Radical, Missha, Sessio, PureHeals, Hean, Herbal Care, Bell HypoAllergenic, Claresa oraz akcesoria Lolita, Cat&Cat i Giorre. Ja wiem, wiem – większość z nich będzie dotyczyła raczej pań. Ale przecież o to w tym chodzi! Taniej kupicie większą ilość produktów, a wasze ukochane niewiasty będą zadowolone, a wręcz przysłowiowo „wniebowzięte”!

Blisko pięć tysięcy produktów, które obejmują promocje w Hebe dotyczą również panów. Nie martwcie się! Tak czy inaczej, tusze do rzęs marki Gosh będą tańsze o 70 %. Z kolei silikonowa szczoteczka soniczna do oczyszczenia i masażu twarzy wyceniono na 35 % mniej niż w przypadku bazowej kwoty. A ten ostatni produkt jest sprzętem „must have” wielu pań. Bierzcie to pod uwagę wybierając się na zakupy!

Obniżone ceny w Hebe dla panów

Żeby nie było, że promocje w Hebe dotyczą tylko produktów dla pań. Przeglądając ofertę można trafić na wiele kosmetyków dla nas, panowie. Przykładowo mam na myśli wody toaletowe, kremy, żele pod prysznic (można również używać w wannie), a także pianki do golenia i balsamy do twarzy. Ilość produktów w obniżonych cenach jest wręcz przeogromna. Z resztą, sami zobaczcie. Klikając w ten link przeniesiecie się na stronę Hebe. Dla ułatwienia, przefiltrowałem tylko produkty dla panów.

