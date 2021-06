Promocyjne ceny smartfonów OPPO i Xiaomi. Jest w czym wybierać!

Jeśli planujesz kupić smartfon i ma to być model z Androidem to myślę, że trafiłeś na dobry okres. Marki OPPO i Xiaomi przygotowały dla klientów promocyjne ceny smartfonów. Akcje będą trwać będą do 24 i 27 czerwca.

Jest w czym wybierać! Mowa o smartfonach startujących od pięciuset złotych, na takich za dwóch tysiącach kończąc. Zarówno OPPO jak i Xiaomi mają w swojej promocyjnej ofercie modele budżetowe. Raczej o poszczególnych wariantach nie będę się rozpisywał, gdyż w sieci znajdziecie ogromną liczbę informacji na ich temat. Dodam tylko, że promocyjne ceny smartfonów Xiaomi „spotkacie” w sklepach Xiaomi: istore.pl, mi-home.pl oraz mimarkr.pl, a także w sieciach handlowych i e-sklepach. Producent sugeruje, że dostępność produktów w różnych kanałach sprzedaży może się różnić.

Smartfony Xiaomi

Lista modeli, które objęto promocją jest naprawdę długa. Pozwolę sobie wypisać je od najtańszego do najdroższego.

Redmi 9c 64 GB – 499 zł

– 499 zł Redmi 9 32 GB – 549 zł / Redmi 9 64 GB – 649 zł

– 549 zł / – 649 zł Xiaomi Redmi Note 9 64 GB – 649 zł / wersja z magazynem danych o pojemności 128 GB – 699 zł

– 649 zł / wersja z magazynem danych o pojemności – 699 zł Redmi Note 10S 64 GB – 999 zł / wersja z nośnikiem 128 GB – 1099 zł

– 999 zł / wersja z nośnikiem – 1099 zł Note 8 Pro 64 GB – 999 zł / Nośnik 128 GB – 1099 zł

Promocja trwa od dziś, 18 czerwca do 24 czerwca.

Promocyjne ceny smartfonów OPPO

Promocje w przypadku marki OPPO obejmują produkty z serii Reno oraz A. Przykładowo, od dziś do 24 czerwca będziecie mogli zdobyć w dobrej cenie model Reno5 Lite, który kosztuje w tych dniach 1399 zł. Jest to więc dwie stówki w kieszeni. Podobnie wypada cena promocyjna na model A74, który kosztować będzie 999 zł. W tym przypadku mamy więcej czasu, ponieważ promocja trwa do 30 czerwca. Jeśli celujecie w mocno budżetowy sprzęt, warto przyglądnąć się OPPO A15, który kosztować będzie 499 zł. Tutaj czas promocji jest jeszcze dłuży, bowiem trwa do 15 lipca.

Ciekawie wypadają również zestawy. Przykładowo wraz z OPPO Reno5 dostaniecie słuchawki Enco W11, a także głośnik Bluetooth OPPO. W takim przypadku musicie wydać 1999 zł. Pakiety dotyczą również model A53 w obu wariantach tj. 4 + 64 GB oraz 4 + 128 GB. Pierwszy z nich kupicie za 699 zł, drugi za 799 zł. Do każdego z nich dołączany jest głośnik OPPO. Na koniec „petarda”. Do 27 czerwca, kupując Reno4 w RTV Euro AGD dostaniecie również OPPO A15. Cena takiego „zestawu” wynosi 1699 zł.