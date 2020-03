Mad Dog GM701W – przewodowa mysz dla graczy do 150 zł?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Co robi większość młodych osób podczas kwarantanny? Gra w gry. Wcale to raczej nikogo nie dziwi, bo cóż można robić przez cały dzień nie wychodząc z domu. Nie ukrywajmy, po pewnym czasie w każdym przypadku będziemy chcieli ulepszyć swój zestaw – zarówno pod kątem typowych podzespołów w PC-cie, jak i peryferiów. Potrzebna Ci przewodowa mysz dla graczy do 150 zł? Okazuje się, że Mad Dog GM701W może być interesującym modelem. Sprawdźmy to w tej krótkiej recenzji.

Wygląd zewnętrzny

Produkt firmy Mad Dog dość mocno przypomina mi bardzo popularną myszkę Razer Deathadder. W sumie do niedawno testowanej Dream Machines DM4 EVO również jest podobna. A może Roccat Kone? Ogólnie jej wygląd jest bardzo klasyczny. Patrząc od góry widzimy wyprofilowanie typowo pod użytkowników praworęcznych. Myszka wykonana jest w przeważającej części z białego plastiku. Oczywiście znajdziemy dodatkowe, ciemne wstawki – na przykład w okolicach scroola. Wokół Mad Dog GM701W możemy zauważyć przebiegający pasek LED, który oferuje pełne RGB, czyli 16,8 miliona kolorów. Na prawym boku i lewym umieszczono gumę antypoślizgową, która ma wspomóc nas podczas trzymania myszki. Zostając jeszcze przy lewej stronie znajdziemy tam dwa przyciski funkcyjne. Co jeszcze warto wiedzieć? Przede wszystkim myszka wyposażona jest w 2-metrowy przewód USB zakończony pozłacanym wtykiem. Gryzoń waży 120 g.

Mad Dog GM701W – parametry techniczne

Przewodowa mysz dla graczy firmy Mad Dog wyposażona została w sensor optyczny Pixart Gaming PMW3325. Co mogę o nim powiedzieć? Cechuje się wysokim LOD oraz ostrym feelingiem. Tak czy inaczej jest to sensor chwalony przez wielu graczy. Stosuje go między innymi firma SPC Gear w swoich produktach. Krótko mówiąc, jest to sensor wykorzystywany głównie w budżetowych urządzeniach. W przypadku Mad Dog GM701W oferuje on czułość maksymalną wynoszącą 8000 DPI (lub 10000 z oprograowaniem). Możemy wybierać pośród siedmiu poziomów. Prędkość maksymalna to 2,54 m/s. Producent informuje, że maksymalna szybkość przetwarzania obrazu wynosi 6 tysięcy FPS-ów, natomiast maksymalna akceleracja wynosi 20g. Atutem są zamontowane przełączniki Omron, które oferują żywotność wynoszącą dziesięć milionów kliknięć. Warto jeszcze dodać, że wyposażono ją w filtr ferrytowy, który zapobiegać ma nagłym zmianom natężenia prądu.

Oprogramowanie

Mad Dog GM701W posiada dedykowane oprogramowanie. Warto je zainstalować, ponieważ dzięki temu możemy dostosować wszystkie opcje według własnych preferencji. Przykładowo Możemy zmienić profile DPI – od 200 do 10000. Oprócz tego zmienimy oświetlenie, efekty, a także zdefiniujemy jaka funkcja ma kryć się pod konkretnym przyciskiem. Oczywiście istnieje możliwość ustawienia konkretnych profili. To przydatna funkcja, szczególnie gdy z myszki będzie korzystać kilka osób.