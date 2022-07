W sieci pojawiła się lista gier, które jeszcze w tym miesiącu trafią do nowych usług PS Plus Extra i Premium. Z propozycji będą zadowoleni fani serii Assassin’s Creed oraz Final Fantasy, ponieważ Sony postawiło głównie właśnie na te tytuły!

PS Plus Extra i Premium dla fanów popularnych serii

Sony rusza z nowymi planami subskrypcji PlayStation Plus. Będą one bardziej rozbudowane, a gracze będą mieli więcej korzyści z opłacania comiesięcznego abonamentu. W sieci pojawiła się lista gier, które trafią do abonentów PS Plus Extra i Premium. Tytuły te mają pojawić się jeszcze w tym miesiącu.

Z propozycji będą zadowoleni posiadacze PS Plus Extra i Premium, którzy są fanami takich serii jak Assassin’s Creed i Final Fantasy. Wśród gier znajdziemy Assassin’s Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed: Freedom Cry, Assassin’s Creed: The Ezio Collection, Final Fantasy VII Remake Intergrade + Episode INTERmission.

PS Plus Extra i Premium - lista gier dostępnych w abonamencie wyciekła

To jednak nie wszystko! Szykujcie się na więcej tytułów

Lipcowe wydania gier w PS Plus Extra i Premium to nie tylko gry z serii Assasin’s Creed i Final Fantasy, ponieważ w lipcu do abonamentu zawita także Saint’s Row IV: Re-Elected oraz Stray. Sony umieściło na swoim blogu listę gier, które dołączą do wyżej wymienionych tytułów. Oto gry, które będą dostępne dla subskrybentów od 19 lipca:

Assassin’s Creed Unity (PS3)

Assassin’s Creed IV Black Flag (PS3)

Assassin’s Creed Rogue Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Freedom Cry (PS4)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (PS4)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS4)

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure (PS4)

Jumanji The Video Game (PS4)

Marvel’s Avengers (PS4 / PS4)

Paw Patrol on a Roll! (PS4)

ReadySet Heroes (PS4)

Saints Row IV: Re-Elected (PS4)

Saints Row Gat out of Hell (PS4)

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5)

Stray (PS4 / PS5)

Źródło: Eurogamer