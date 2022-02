PS Plus marzec 2022 – Sony pokazało gry!

Jak co miesiąc, Sony udostępnia listę gier, które będą dostępne w abonamencie PlayStation Plus. W tym miesiącu subskrybenci zagrają w bardzo ciekawe tytuły. Jak prezentuje się lista PS Plus marzec 2022? Zobaczmy!

Sony proponuje bardzo dobre tytuły

Posiadacze PlayStation Plus w tym miesiącu nie mogą narzekać na brak ciekawych tytułów w abonamencie. PS Plus marzec 2022 będzie bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy subskrypcji. Posiadacze konsol japońskiego producenta zagrają m.in. w polską grę, która od momentu swojej premiery zbiera bardzo pozytywne recenzje. Mowa tutaj o tyle Ghostrunner.

PS Plus marzec 2022 – lista gier

Pierwszym tytułem, jaki dostaną użytkownicy konsol Sony, którzy subskrybują abonament PlayStation Plus, jest gra polskiego studia osadzona w cyberpunkowym świecie. Ghostrunner to gra, która zyskała sympatię graczy i recenzentów. Za stworzenie gry odpowiada krakowskie studio All in! Games. Kolejnym tytułem będzie gra wyścigowa osadzona w uniwersum niezwykle szybkiego i niebieskiego jeża – Team Sonic Racing. Tytuł ten zapewnia świetną zabawę niezależnie od wieku.

Jeśli czekacie na coś bardziej poważnego i mroczniejszego, to PS Plus marzec 2022 zaspokoi wasze pragnienia. W marcowym abonamencie za darmo dostaniemy dostęp do gry Ark: Survival Evolved. Jeśli myślicie, że potraficie przetrwać w świecie pełnym prehistorycznych stworzeń, to ten tytuł jest dla was. Ostatnia gra, jaka trafi do posiadaczy konsol Sony, jest multiplayer do gry Ghost of Tsushima Legends. W przypadku tej pozycji trzeba jednak podkreślić, że nie jest to pełna gra, a tryb sieciowy.

Czas na ogłoszenie marcowych gier w ramach PlayStation Plus:

🦕 ARK: Survival Evolved

👟 Team Sonic Racing

👻 Ghostrunner

💨 Ghost of Tsushima: Legends*



*gra bonusowa pic.twitter.com/aLVBt7pUc3 — PlayStation Polska (@PlayStationPL) February 23, 2022

Źródło: PlayStation