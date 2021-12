PS Plus styczeń 2022 – w co zagramy w nowym roku?

Nowy rok jest już za rogiem, co oznacza, że posiadacze abonamentu PlayStation Plus będą mogli pobierać nowe gry. PS Plus styczeń 2022 zaoferuje kilka ciekawych tytułów, które będą dostępne zarówno dla posiadaczy konsol PlayStation 4, jak i PlayStation 5.

Śmiało można powiedzieć, że Sony w nowy rok wchodzi z przytupem. PS Plus styczeń 2022 prezentuje się bardzo ciekawie i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Potwierdziły się plotki, które pojawiły się w sieci kilka dni temu. Co więc znajdziemy w styczniowej ofercie PlayStation Plus?

PS Plus styczeń 2022 – w co zagramy?

Pierwszym ciekawym tytułem, który trafi do posiadaczy abonamentu PS Plus w styczniu, będzie Persona 5 Strikers. Jest to tytuł skierowany do miłośników gier akcji oraz jRPGów. Jest to spin-off gry Persona 5, a fabuła tego tytułu rozgrywa się zaledwie pół roku po wydarzeniach z wyżej wspomnianego tytułu. Grę uruchomimy na konsolach PS4 i PS5.

To oczywiście nie wszystko, ponieważ kolejny tytułem, który trafi do PS Plus styczeń, jest Depp Rock Galactic. Jest to gra kooperacyjna, dlatego też można w nią grać z wieloma znajomymi. Pierwszoosobowa strzelanka zapewnia rozrywkę na wiele godzin. Jako jedyny, tytuł ten będzie dostępny tylko i wyłącznie na konsolę PlayStation 4.

Ostatnim i chyba najbardziej znanym tytułem w ofercie jest gra wyścigowa od Codemaster, legendarna już seria – DiRT 5. Tytuł ten podczas swojej premiery zebrał bardzo dobre recenzje, dlatego z pewnością jest to propozycja , którą warto sprawdzić. Gra będzie dostępna zarówno na konsoli PlayStation 4, jak i PlayStation 5.

