Fani sneakersów w stylu retro może zainteresować najnowszy model PUMA TRC Blaze The Triangle. Obuwie ma nawiązywać do sylwetki Blaze of Glory z 2006 roku.

Jak coś jest dobre i ładne, to nie ma co wprowadzać jakiś zmian. Do takich wniosków doszli projektanci marki PUMA. Patrząc na nowe sneakersy można dostrzec połączenie futurystycznego designu połączonego ze stylem retro. To właśnie nawiązanie do Blaze of Glory, o którym pisałem. Warto również wspomnieć o technologii TRINOMIC, która miała swoją premierę w 1990 roku. Miała ona skupiać się na trzech najważniejszych elementach: amortyzacji, stabilizacji oraz elastyczności.

PUMA TRC Blaze The Triangle – najnowsza odsłona butów

Dziś możecie kupić najnowszą odsłonę – The Triangle w pięciu różnych wariantach kolorystycznych. Czym wyróżniają się sneakersy? Buty maja cechować się lekką i wygodną podeszwą o podwójnej gęstości. Na języku można dostrzec trójwymiarowe logo. Cholewka wykonana została z siateczki, a nakładki z zamszu. Pojawia się również TPU oraz elementy z lycry. Finalnie widzimy nowoczesną sylwetkę obuwia, które powinno spotkać się z zainteresowaniem wielu fanów sneakersów.