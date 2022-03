Wczoraj mogliśmy oglądać dwa mecze 1/8 finału. Bayern rozgromił RB Salzburg 7:1. Rober Lewandowski miał okazję trafiać do siatki aż trzy razy! Z kolei w spotkaniu Liverpool – Inter wygrali Włosi (0:1), jednak ostatecznie to Anglicy przechodzą dalej. Dziś znów wraca Liga Mistrzów. Będziemy mogli zobaczyć mecze: Real vs PSG oraz Man City vs Sporting CP. Gdzie oglądać zmagania piłkarzy?

Liga Mistrzów, 1/8 finału: Real vs PSG

Można śmiało powiedzieć, że dziś mamy jeden z hitów 1/8 finału Ligi Mistrzów. Real vs PSG to mecz, na który czeka wielu fanów piłki nożnej. Będzie to naprawdę interesujące spotkanie, bowiem przypominam, że jeden z czołowych zawodników PSG, Kylian Mbappe ma być zawodnikiem Realu Madryt! A przynajmniej tak twierdzi hiszpański dziennik Voz Populi. Co ciekawe, to właśnie francuz w pierwszym spotkaniu strzelił zwycięską bramkę, dzięki czemu dzisiejszy dwumecz Real vs PSG Hiszpanie zaczynają w nieco trudniejszej sytuacji.

Spotkanie będzie można zobaczyć na TVP 1, WP Pilot oraz Polsat Sport Premium 1. Jeśli chcecie oglądać mecz online, można również wybrać Sport.tvp.pl. Początek transmisji online o 20:15.

Liga Mistrzów, 1/8 finału: Man City vs Sporting CP

Spotkanie Manchesteru City z portugalskim Sporting CP to raczej formalność. Anglicy w pierwszym meczu wygrali aż 5:0, wręcz gwarantując sobie przejście do dalszego etapu zmagań. Tym bardziej, że dzisiejsze spotkanie rozgrywają u siebie. To oczywiście nie sprawia, że podopieczni Pepa Guardioli mogą wyjść bez jakiejkolwiek mobilizacji. Dopóki piłka w grze, wszystko się może zdarzyć i wydaje mi się, że Sporting CP będzie mocno walczył o zdobycie kilku bramek. Czy jednak The Citizens na to pozwolą? Spotkanie będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz Polsat Box Go. Transmisja startuje o 21:00.