Realme Pad X zaprezentowany. Kolejny pogromca konkurencji?

Wczoraj pisaliśmy o Realme Pad X. Dzisiaj w Chinach odbyła się jego oficjalna premiera. Nowe wiadomości nie do końca pokrywają się z doniesieniami z przed premiery. Mamy też wiele nowych informacji, jak chociażby jedna z najważniejszych w tym przypadku, czyli cena. Sprawdźmy, czy Realme Pad X to kolejny pogromca konkurencji.

Premiera odbyła się o godzinie 8:00 rano czasu polskiego. Dostaliśmy informację nie tylko o samym tablecie, ale i o możliwych do zakupienia akcesoriach. Jest to jak dotąd najbardziej zaawansowany technologicznie tablet chińskiego producenta.

Źródło: Realme

Realme Pad X – wygląd

Realme Pad X przypomina wyglądem znany nam wszystkim iPad Air marki Apple. Jego grubość wynosi 7,1mm, a waga 499g. Tak jak pisałem wczoraj, tablet będzie dostępny w 3 kolorach: niebieskim, szarym oraz zielonym. Są to kolory znane nam z Realme GT Neo 2.

Z tyłu urządzenia, na prostokątnej wyspie, został umieszony główny obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 13 megapikseli, nagrywający wideo w rozdzielczości 1080p w 30 klatkach na sekundę. Przednia kamera do selfie o rozdzielczości 8 megapikseli jest ultraszerokokątna (105˚) oraz tak samo jak tylna kamera nagrywa wideo w rozdzielczości Full HD w 30 klatkach na sekundę.

Źródło: Realme

Przyciski zmiany głośności zostały umieszczone z prawej strony urządzenia, natomiast przycisk power znajdziemy na górze. Realme Pad X został wyposażony w cztery głośniki w technologii Dolby Atmos, po jednej parze umieszczonej odpowiednio na górnej i dolnej części tabletu. Na dolnej części znajdziemy także port ładowania USB typu C. Producent nie zapomniał o możliwości rozszerzenia wbudowanej pamięci urządzenia. Slot na karty pamięci znajdziemy po lewej stronie.

Realme Pad X – Specyfikacja

Realme Pad X został wyposażony w 11-calowy ekran o rozdzielczości 2K. Jest to panel LCD posiadający 16,7-miliona kolorów, poziom jasności 450 nitów, DC Dimming oraz Certyfikowany przez TÜV Rheinland filtr światła niebieskiego.

Mamy tutaj także obsługę rysika z 4096 poziomami czułości nacisku. Dedykowany rysik może być ładowany magnetycznie na boku urządzenia. Użytkownicy oprócz rysika mogą zakupić także dedykowaną klawiaturę oraz etui.

Źródło: Realme

Sercem tabletu będzie Snapdragon 695. Konfiguracja będzie dostępna w dwóch wersjach: 4/64GB oraz 6/128GB. Na pokładzie znajdziemy Androida 12 z nakładką systemową Realme UI 3.0, posiadającą takie funkcję jak PC Connect czy tryb podzielonego ekranu. Napędzać to wszystko będzie bateria o pojemności 8340mAh obsługująca 33W, szybkie ładowanie.

Sprawdź także wczorajszy przedpremierowy artykuł: Realme Pad X – co wiemy o nowym tablecie chińskiego producenta?

Realme Pad X – Cena i dostępność

Jak na razie Realme Pad X jest dostępny jedynie w chinach, ale zapewne niedługo pojawi się na innych rynkach. Choć zawsze można go sprowadzić indywidualnie z Państwa Środka.

Ceny samego urządzenia przedstawiają się następująco:

Wariant 4/64GB – ¥1,299 (830zł)

Wariant 6/128GB – ¥1,599 (1030zł)

Natomiast akcesoriów:

Magnetyczny rysik – ¥499 (320zł)

Klawiatura – ¥399 (255zł)

Etui – ¥99 (65zł)

Źródło: Realme

Podsumowanie

Jeśli ceny na naszym rodzimym rynku będą zbliżone do tych podanych wyżej to myślę, że będzie to jeden z lepszych tabletów do 1000zł. A wy co myślicie? Jesteście zainteresowani nowym produktem tej marki? Dajcie znać w komentarzach co o nim sądzicie.

Źródło: Gizmochina.