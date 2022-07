Rynek tak zwanych „niskoprofilówek” rozwija się nieco wolniej od innych rodzajów klawiatur, jednak pojawia się co raz więcej takich konstrukcji. Niedawno testowałem Redragona Horus, dziś wziąłem pod lupę kolejny ciekawy model tego producenta — Redragon APS Pro. Zapraszam do lektury testu.

Wstęp i specyfikacja

Redragon APS Pro K607P – interesująca klawiatura niskoprofilowa.

Klawiatury o niskim profilu dotychczas kojarzyły się głównie z laptopami. Nic dziwnego, trudno w tego typu urządzeniach o inny rodzaj klawiatury. Jeśli zaś chodzi o peryferia, to tutaj ten rodzaj jest swoistą niszą. Ma jednak swoją rzeszę fanów. Właśnie dla nich takowe modele powstają. Miałem okazję już testować Redragona Horusa, tekst znaleźć można tutaj. Wypadła ona nadzwyczaj dobrze oferując wiele w stosunkowo niskiej cenie. Tym razem wziąłem na warsztat produkt mniejszy i tańszy. Jest nim Redragon APS Pro. Różnice widać gołym okiem. Model ten został pozbawiony rolki czy przycisków multimedialnych, utracił także blok numeryczny. Zmiany dotknęły także samą konstrukcję, o tym jednak w dalszej części tekstu. Tymczasem specyfikacja.

Rozmiar: TKL (bez bloku numerycznego)

TKL (bez bloku numerycznego) Układ: US ANSI

US ANSI Przełączniki: Redragon Blue Low Profile

Redragon Blue Low Profile Wymiary: 390 x 169 x 37mm

390 x 169 x 37mm Typ przełącznika: Klikający (clicky)

Klikający (clicky) Typ klawiatury: Float key

Float key Podświetlenie: RGB, Punktowe

RGB, Punktowe Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne, metal

Tworzywo sztuczne, metal Materiał keycapów: ABS

ABS Metoda wytwarzania keycapów: Double-shot

Double-shot Oprogramowanie: Tak

Tak Bezprzewodowa/przewodowa: Tak/Tak

Tak/Tak Łączność: USB-C/Bluetooth/2.4 GHz

USB-C/Bluetooth/2.4 GHz Hotswap przełączników: Tak

Tak Waga: 630 g

Konstrukcja oraz jakość wykonania

Redragon APS Pro K607P – interesująca klawiatura niskoprofilowa.

Jakość wykonania pozytywnie zaskakuje. Top wykonany został z metalowego panelu, dość grubego. Case to zaś tworzywo sztuczne całkiem dobrej jakości. Całość jest sztywna, nie ugina się i nie wydaje niepożądanych dźwięków pod naciskiem. Spasowanie stoi na bardzo dobrym poziomie. Na spodzie obecne są nóżki do regulacji kąta nachylenia, jednopoziomowe. Waga, choć może się wydawać inaczej, to z powodzeniem wystarczy do zapewniania stabilności na biurku. Pomagają w tym także odpowiednie gumy antypoślizgowe.

Redragon APS Pro K607P – interesująca klawiatura niskoprofilowa.

Keycapy są dokładnie takie same jak w testowanym wcześniej Horusie. Czyli ABS double-shot. Są przyzwoitej jakości, użytkowanie ich jest dość przyjemne. Jeśli zaś chodzi o przełączniki, to zastosowane zostały nisko profilowe, niebieskie switche od Redragona. Pracują płynnie i dość gładko, charakterystyczny klik, który wydają, jest bardzo satysfakcjonujący dla ucha. Pisanie na Redragon APS Pro sprawia po prostu przyjemność.

Redragon APS Pro K607P – interesująca klawiatura niskoprofilowa.

Co warto wspomnieć, klawiatura wyposażona jest w hotswap, a co za tym idzie, umożliwia wymianę przełączników bez lutowania. Stabilizatory niestety nie posiadają fabrycznego smarowania, pracują jednak całkiem nieźle, luz jest do przyjęcia. A poniżej zamieszczam test dźwięku.

Podświetlenie i wyposażenie

Na pokładzie znalazło się miejsce na podświetlenie RGB, oczywiście punktowe. Odwzorowanie barw stoi na dobrym poziomie, biały naturalnie wpada w poświatę koloru różowego, co nie powinno dziwić. Taka specyfika diod RGB, rzadkością jest, by udało się im wygenerować poprawnie białą barwę. Wyposażenie to absolutne podstawy, poza klawiaturą obecny jest prosty keycap puller, kabel USB-C > USB-A oraz instrukcja. Nie ma więc zaskoczenia. Na koniec tego akapitu pozostawiam do wglądu garść efektów świetlnych.

Łączność Redragon APS Pro

Model ten wyposażono w aż trzy rodzaje łączności — Bluetooth, 2.4 GHz oraz klasycznie kablem dołączonym do zestawu. Łącze bluetooth przydaje się w przypadku na przykład telefonu czy tabletu, by uprościć pisanie, niestety z racji opóźnienia niezbyt nadaje się do grania szczególnie w dynamiczne gry. Inaczej jest w przypadku łączności 2.4 GHz, opóźnienie jest tutaj praktycznie nie odczuwalne, dzięki temu spokojnie można jej używać nie tylko do pracy, ale i do grania. Łącza przewodowego raczej nie ma potrzeby omawiać, oferuje dokładnie to, co każda przewodowa klawiatura. Warto jednak wspomnieć, że kabel jest niezbędny do użycia oprogramowania.

Oprogramowanie i podsumowanie

Redragon APS Pro K607P – interesująca klawiatura niskoprofilowa.

Oprogramowanie dołączone do Redragon APS Pro jest bardzo standardowe. Zasadniczo nie różni się niczym od tego, które miałem okazję testować przy obcowaniu z Redragonem Horus. Proste do bólu, nie ma tutaj wielu szczególnie rozbudowanych opcji. Obecne są za to funkcje do zmiany iluminacji oraz programowania makr. Czyli całkowite podstawy. Nie zadowoli ono więc fanów konfiguracji wedle własnych potrzeb. Producent powinien bardziej się przyłożyć do tego właśnie elementu.

Redragon APS Pro K607P – interesująca klawiatura niskoprofilowa.