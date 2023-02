Sneakersy Reebok x Botter Engineered by HP. Innowacja w świecie mody!

HP, czyli firma, która kojarzy się przede wszystkim z urządzeniami elektrycznymi, postanowiła spróbować swoich sił w świecie mody. Dzięki temu przy współpracy z Reebok i New Ground Group zaprezentowano nowe i innowacyjne sneakersy zaprojektowane wspólnie z luksusową marką Botter. Oto model Reebok x Botter Engineered by HP, innowacja w świecie mody.

Reebok x Botter Engineered by HP to innowacyjne w świecie mody obuwie

Podczas Paris Fashion Week firma HP, która znana jest z produkcji laptopów, drukarek i innych urządzeń elektrycznych, przy współpracy z Reebok, New Guards Grup oraz Botter zaprezentowała nowy, innowacyjny model buta wykonanego w drukarce 3D.

Przeczytaj także: G-SHOCK otwiera się na pokolenie Z nową linią zegarków

Koncepcyjne sneakersy Reebok x Botter Engineered by HP to coś, co z pewnością przykuło wzór wszystkich obecnych podczas tegorocznego Paris Fashion Week. Obuwie jednoczy piłkarski styl vintage Reebok z niecodziennym stylem marki Botter. Design butów jest nawiązaniem do miłości i oddania Bottera do oceanu. Potwierdza to unikalny wygląd obuwia, przypominający muszlę morską Murex.

Niecodzienne buty powstałe przy współpracy HP, Reebok, New Guards Gropu oraz marki Botter. Niecodzienne buty powstałe przy współpracy HP, Reebok, New Guards Gropu oraz marki Botter. Niecodzienne buty powstałe przy współpracy HP, Reebok, New Guards Gropu oraz marki Botter.

Jak wykonano ten niecodzienny projekt?

Za wykonanie tego niecodziennego obuwia Reebok x Botter Engineered by HP w dużej mierze odpowiedzialne jest właśnie HP. Stworzył je zespół HP 3D Printing z siedzibą w Barcelonie. Wykorzystano tutaj technologię HP Multi Jet Fusion. Po zakończeniu produkcji buta, szare sneakersy zostały ręcznie pomalowane na wzór odcieni Morza Karaibskiego. To właśnie stało się inspiracją dla Bottera podczas tworzenia kolekcji na FW23.

Niecodzienne buty powstałe przy współpracy HP, Reebok, New Guards Gropu oraz marki Botter. Niecodzienne buty powstałe przy współpracy HP, Reebok, New Guards Gropu oraz marki Botter.

Efektem jest stworzenie wyjątkowo wyglądającego buta, który łączy w sobie innowację, luksus oraz ekologiczną alternatywę dla tradycyjnej produkcji tego typu obuwia. Na to właśnie pozwala technologia HP Mulit Jet Fusion, która powstała z myślą o wyciągnięciu pełnego potencjału z druku 3D oraz “eksplorację technik, które są jeszcze bardziej energooszczędne i zrównoważone”. Co ważne, proces ten skupia się przede wszystkim na tym, aby nie wytwarzać odpadów, co jest ważne dla środowiska. Wykorzystany materiał TPU w dużej części, po recyklingu, nadaje się do ponownego użycia.

W HP zebraliśmy grupę specjalistów z branży obuwniczej pod kierownictwem Dona Alberta, biorąc pod uwagę jego 25-letnie doświadczenie. Zespół ten opracował kompleksowe rozwiązanie, aby pomóc dużym i małym firmom obuwniczym, zarówno w branży modowej, jak i użytkowej ,w osiągnięciu ich celów przy użyciu technologii HP Multi Jet Fusion. W ten sposób zapewniamy nowy poziom swobody projektowania, szybki i sprawny rozwój produktu oraz ekologiczny proces produkcji lokalnej. Nasza współpraca z Reebokiem i Botterem to doskonałe wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań HP do branży obuwniczej. François Minec, Global Head of Polymers w dziale HP Personalization & 3D Printing

“Wiedzieliśmy, że partnerstwo z New Guards Group pozwoli nam podnieść poprzeczkę, przynosząc konsumentom nowe, nieoczekiwane koncepcje. Jestem niesamowicie zadowolony z tego, co udało nam się osiągnąć w tak krótkim czasie, a najnowszy projekt z Botterem i HP pozwolił przedstawić zaledwie przedsmak tego, co czeka nas w ramach tej długoterminowej współpracy”. – powiedział Todd Krinsky, CEO & prezes Reebok.

Źródło: opr. wł./info. prasowe