Rękawiczki męskie eleganckim elementem stylizacji

Istnieje kilka uniwersalnych dodatków odzieżowych, które nie tylko są bardzo praktyczne, ale również stanowią oznakę dobrego stylu osoby, która je nosi. Należą do m.in. nich okulary przeciwsłoneczne, zegarek ze skórzanym paskiem, a także dobrze dobrane rękawiczki. Te ostatnie chronią użytkownika przed zimnem, a jednocześnie dodają całości wizerunku klasycznej elegancji. Jakie rękawiczki męskie warto wybrać w tym sezonie? Aby się tego dowiedzieć, przeczytaj poniższy artykuł.

Rękawiczki męskie – rodzaje

Rękawiczki dzielą się na różne kategorie, w zależności od przyjętych przy ich produkcji parametrów. Ze względu na materiał, z którego są wykonane, wyróżniamy przede wszystkim rękawiczki skórzane oraz wełniane. Występują one w wielu kolorach i rozmiarach. W WITTCHEN znajdziesz propozycje czarne, granatowe, a także wykonane z wysokiej jakości skóry owczej lub koziej w różnych odcieniach brązu.

Ze względu na przeznaczenie, rękawiczki dzielą się m.in. na miejskie (klasyczne) i samochodowe. Te ostatnie mają zazwyczaj charakterystyczną cechę w postaci niewielkich dziurek na kostkach palców oraz większego otworu na wierzchniej stronie śródręcza, któremu towarzyszy zapięcie na guzik lub zatrzask przy nadgarstku. Rękawiczki samochodowe mogą być pełne lub mieć odciętą część palcową.

Inne rozróżnienie dotyczy wykończenia produktu. Ocieplane rękawiczki męskie WITTCHEN mają podszewkę z wysokiej jakości polaru lub wełny. W zależności od modelu bywają też zdobione ciekawymi przeszyciami, perforacjami lub pikowaniami. Niektóre propozycje mają praktyczne zapięcie na rzep lub zatrzask.

Rękawiczki męskie – propozycje stylizacji

Skórzane lub wełniane rękawiczki męskie stanowią bardzo uniwersalny element garderoby. Dodają całości outfitu klasycznej elegancji, a ich design jest ponadczasowy, dzięki czemu nigdy nie wychodzi z mody.

Czarne rękawiczki męskie można z łatwością połączyć m.in. z szarym lub popielatym zimowym płaszczem. Taki outfit nadaje się zarówno na co dzień, jak i na spotkanie biznesowe.

Inną propozycją jest noszenie czarnych bądź ciemnobrązowych rękawiczek wraz z kurtką wiatrówką w kolorze khaki. Modele samochodowe mogą być również świetnym dodatkiem do ramoneski.

Rękawiczki męskie w kolorze jasnego brązu lub karmelu pasują do granatowego lub czarnego okrycia wierzchniego. Świetnie sprawdzają się zarówno jako dodatek do stroju oficjalnego, jak i outfitu noszonego na co dzień.

Wybierając zestaw ubraniowy na dany dzień, zadbaj o to, aby wszystkie dodatki, które chcesz założyć, pasowały do siebie pod względem kolorystycznym. Dopasuj rękawiczki męskie do butów, okularów i szalika. Zadbaj też o to, aby pasek i zegarek były w jednakowym kolorze. Najlepiej, aby były również wykonane z tego samego tworzywa, np. ze skóry licowej.

Rękawiczki męskie – dlaczego warto?

Istnieje wiele możliwości wkomponowania rękawiczek męskich do outfitu na każdą okazję. Ten element garderoby jest niezwykle praktyczny oraz uniwersalny. Nie tylko uzupełnia ubiór, dodając mu klasycznej elegancji, ale również chroni dłonie przed zimnem w chłodne dni. Rękawiczki męskie przydają się przez większą część roku, od jesieni po wczesną wiosnę, kiedy temperatury za oknem pozostawiają wiele do życzenia. Dodatkowo ich niewielkie rozmiary sprawiają, że mieści się wszędzie, od schowka w samochodzie po wąską przegródkę w aktówce.

Warto zauważyć, że rękawiczki męskie skórzane pozwalają wygodnie prowadzić auto. Dzięki nim dłonie nie ślizgają się na kierownicy ani na drążku zmiany biegów. Z kolei dobrej jakości rękawiczki wełniane mają domieszkę specjalnego włókna, co umożliwia obsługiwanie smartfona bez konieczności odsłaniania dłoni.

Zarówno wełniane, jak i skórzane rękawiczki damskie stanowią doskonały pomysł na prezent. Co więcej, sprawdzają się w tej roli bez względu na świętowaną okazję oraz wiek osoby obdarowywanej. Modele klasyczne (pełne, w stonowanych kolorach) potrafią zadowolić nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Jest to też prezent wyjątkowo bezpieczny, ponieważ można go wręczyć każdemu, niezależnie od tego, jak bliska jest to relacja.

