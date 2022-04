Bezczelność, a może i naiwność niektórych osób nie ma granic. Przykładem są rosyjscy blogerzy, którzy obradowali w Izbie Publicznej. Co wymyślili? Cóż… Rosja chce 1 mld dolarów odszkodowania od Instagrama. Szkoda tylko, że zapomnieli o tym, iż to właśnie ich rząd jest powodem całego „zamieszania” na świecie. A może o tym nie wiedzą? Chociaż prędzej po prostu nie chcą zapewne wiedzieć.

Jak informuje telewizja Biełsat.pl, rosyjscy blogerzy chcą pozwać Meta, właściciela Instagrama o to, że aplikacja nie działa w ich kraju. Efektem jest odcięcie od możliwości zarabiania przez influencerów pieniędzy. Zapomnieli chyba, że Meta, a więc i Instagram to według ich rządu organizacja ekstremistyczna.

Rosja chce 1 mld dolarów odszkodowania od Instagrama.

Waleria Rytwina, która założyła radę blogerów poinformowała o tym, że wysłano do Meta list, w którym „pojawiła się” skarga związana z odcięciem możliwości działalności na łamach portalu Instagram. Jak twierdzi influencerka z Rosji, duży blogerzy dadzą sobie radę, ale co z osobami niepełnosprawnymi, samotnymi matkami i innymi osobami w niekorzystnej sytuacji?

Prywatnie napiszę – nic mnie to nie interesuje. Niech sobie „idą” zarabiać na łamach swojego rosyjskiego odpowiednika. Mam na myśli Rossgram. Szczerze wątpię w to, że Waleria i cała reszta działa w interesie osób biednych. Ba, jestem wręcz pewny, że ta cała rada blogerów ma „ból d…” za to, że cały świat się od nich odwrócił. Szkoda tylko, że nie patrzą na to, co dzieje się za ich zachodnią granicą, gdzie giną niewinni ludzie.

Najśmieszniejsze, a przy okazji żałosne jest to, że blogerzy żądają by Meta przeprosiła obywateli Rosji. Jeśli tego nie zrobi, mają podjąć odpowiednie kroki prawne. Komiczne jest to, że infulencerzy nie wiedzą czy zgłosić sprawę do sądu rosyjskiego czy amerykańskiego. Ja na ich miejscu bym się nie wygłupiał, tylko zapadłbym się pod ziemię.

No cóż, Rosja chce 1 mld dolarów odszkodowania od Instagrama i myślę, że Mark Zuckerberg i reszta tak mocno się przejmie tym faktem, że aż… wcale. Przecież to wszystko wina rządu rosyjskiego, który uznał Meta (właściciela Instagrama) organizacją ekstremistyczną. A to, że przez Putina i całą resztę cierpią niewinni ludzie na Ukrainie już ich nie interesuje, prawda? Dlatego wcale mi nie żal tych wszystkich influencerów odciętych od pieniędzy. Niech jedzą uzbierane na swoich kontach lajki.