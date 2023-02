Rosja nie ma pieniędzy. Ratunkiem “dobrowolny” podatek od dużych firm.

Wielkie mocarstwo zaczyna się wykruszać? Wojna na Ukrainie pochłania ogromne kwoty, na co Federacja Rosyjska nie była raczej przygotowana. Okazuje się, że Rosja nie ma pieniędzy. Jak temu zaradzić? “Dobrowolny” podatek od dużych firmy ma być rozwiązaniem.

Rosja nie ma pieniędzy. Wojna zjada wszystkie środki

Kiedy Federacja Rosyjska zdecydowała się napaść na Ukrainę, mówiono, że operacja ta potrwa zaledwie trzy dni i będzie “po sprawie”. Rzeczywistość dla rosyjskiego rządu okazała się zdecydowanie brutalniejsza, ponieważ po roku w dalszym ciągu wojska rosyjskie nie mogą sobie poradzić ze stroną ukraińską wspieraną przez państwa Unii Europejskiej i NATO.

Wojna zbiera żniewa nie tylko w ludziach, ale również w Budżecie. Kreml planuje wprowadzić nowy podatek dla dużych firm.

Oczywiście wojna pożera ogromne pokłady budżetu, zwłaszcza że Rosja nie jest wspierana w tych “działaniach” przez inne, bogate kraje, tak jak jest to w przypadku Ukrainy. Teraz można powiedzieć, że Rosja nie ma pieniędzy, ponieważ planuje wprowadzić jednorazowy i “dobrowolny” podatek od dużych firm, który ma wesprzeć budżet państwa.

Jak podał rzecznik prasowy Kremla, Dmitrij Pieskow, rosyjski rząd planuje wprowadzenie jednorazowego podatku dla dużego biznesu, którego celem jest wsparcie budżetu państwa. Stwierdził on, że praktyka ta stosowana była już w różnych krajach w różnych okresach. Zdradził, że trwa dyskusja pomiędzy rządem a biznesem. Jednocześnie podkreślił, że ma być to podatek “dobrowolny”.

Czy to oznacza, że Rosja nie ma pieniędzy? Minister finansów, Anton Siluanow zdradził, że oszacowana kwota, która będzie mogła wspomóc państwowy budżet, to ok. 300 mld rubli. W Moskwie mówi się, że “dobrowolnego” podatku nie będzie można odmówić. Pojawiły się jednak informacje, że Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP) po dwóch miesiącach rozmów z rządem, uznał, że jest to niemożliwe do zrealizowania i zaproponowano inne rozwiązania, na które nie zgodził się rząd.

Rosja nie ma pieniędzy. Ratunkiem “dobrowolny” podatek od dużych firm.

Doniesienia o tym, że Rosja planuje wprowadzić taki podatek, pokryły się ze znacznym spadkiem wpływów budżetowych ze sprzedaży ropy i gazu. Jest to efekt sankcji zachodnich krajów. Wpływy te spadły do najniższych poziomów od 2020 roku. To oczywiście źle wpływa na budżet państwa. W porównaniu rok do roku wydatki państwa wzrosły aż o 59 proc., kiedy to wpływy budżetowe ze sprzedaży ropy i gazu w styczniu spadły aż o 46 proc. względem poprzedniego roku. Spadek zaliczono także w innych sektorach, który wyniósł 28 procent.

Wygląda więc na to, że Rosja nie ma pieniędzy i próbuje się ratować poprzez wprowadzenie właśnie podatku od dużych przedsiębiorstw.

