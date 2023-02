Prezydent USA odmówił interwencji medycznej. Co to oznacza?

Najdłużej żyjący prezydent USA odmówił interwencji medycznej. Jimmy Carter sam podjął decyzję o tym, by, jak twierdzi, czas, który mu pozostał spędzić z najbliższymi, ale nie w szpitalu, a w domu.

Był trzydziestym dziewiątym prezydentem USA w latach 1977 – 1981. Pod koniec ubiegłego roku skończył 98 lat. Jimmy Carter doszedł do wniosku, że nie będzie poddawał się kolejnym interwencjom medycznym. Czyżby wiedział, że jego czas na tym świecie dobiega końca? Jak możemy przeczytać w oświadczeniu, które zostało opublikowane przez organizację charytatywną Carter Center, zamiast pobytów w szpitalach, resztę swojego życia spędzi w domu, z najbliższymi. Jego rodzina prosi wszystkich o prywatność.

Jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, którą zdobył w 2002 roku. Rządził cztery lata, a podczas jego kadencji pomagał Egiptowi i Izraelowi dojść do porozumienia pokojowego. Warto również przypomnieć, że gdy rządził, musiał rozwiązać problem związany z wzięciem za zakładników pracowników USA, którzy pracowali w ambasadzie w Teheranie.

Niestety, były prezydent USA w sierpniu 2015 dowiedział się o tym, że choruje na raka, który na domiar złego zaczął rozprzestrzeniać się na kolejne organy. Co ciekawe, minęło pół roku, a Jimmy Carter ogłosił koniec leczenia, gdyż nowotwór zniknął z jego organizmu.

Czy Jimmy Carter podjął dobrą decyzję?

Nie mnie, ani Tobie to oceniać. Doszedł do wniosku, że tak zwane sztuczne przedłużanie życia nie ma żadnego sensu. Zamiast spędzać ostatnie chwile w szpitalu, wolał być z najbliższymi i to się bardzo szanuje. Warto wspomnieć, że Jimmy Carter przede wszystkim nawoływał do pokoju, a nie do prowadzenia wojny, co zdarzało się niejednemu prezydentowi USA.

