Zakup rowera elektrycznego nie jest tanią sprawą. Wkrótce jednak może stać się to zdecydowanie łatwiejsze i bardziej opłacalne dla naszego portfela! Rowery elektryczne z dofinansowaniem? To tylko kwestia czasu. O to lobbuje Polskie Stowarzyszenie Rowerowe.

Rowery elektryczne zyskują na popularności

Jeszcze 10 lat temu rowery elektryczne były jedynie ciekawostką, która była wizją przyszłości rynku jednośladów. Z czasem na rynku zaczęło pojawiać się coraz więcej producentów, którzy postawili właśnie na jednoślady napędzane silnikiem elektrycznym. Dziś tego typu rowery są już codziennością i stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. A to dopiero początek!

Rowery elektryczne z dofinansowaniem! To kwestia czasu! Fot. MenWorld

Przeczytaj także: Acer wprowadza do sprzedaży eKinekt BD 3, czyli rowerobiurko

Pomimo tego, że rowery elektryczne są coraz popularniejsze, to w dalszym ciągu nasycenie rynku tymi pojazdami wynosi 2,5-3 procent. Liczba ta stale rośnie, a w zwiększeniu popularności elektryków mają pomóc dodatkowe środki. Rowery elektryczne z dofinansowaniem powinny sprawić, że liczba elektrycznych jednośladów pójdzie w górę. O to stara się Polskie Stowarzyszenie Rowerowe.

“Rowery elektryczne są przyszłością branży, zaś w Polsce cała branża jednośladów przeżywa renesans (…) – I choć jesteśmy jednym z czołowych producentów tego sprzętu, to jeśli chodzi o użytkowanie, mamy sporo do nadrobienia. Mogą to zmienić dopłaty do elektryków, o które branża od dawna się upomina.” ​Tomasz ​Przygucki, założyciel ​TrybEco, producenta rowerów i hulajnóg elektrycznych

Rowery elektryczne z dofinansowaniem?

Rowery elektryczne z dofinansowaniem sprawiłyby, że pojazdy tego typu zyskałyby na popularności. Nie ma co ukrywać, jednoślady z napędem elektrycznym nie należą do najtańszych – ceny mogą zaczynać się od ok. 5 tys. złotych, a kończyć nawet na 30 tysiącach złotych. Dofinansowanie w postaci nawet 4 tysięcy złotych na rower sprawiłoby, że koszta zakupu zostałyby mocno obniżone. A na to właśnie liczą konsumenci.

Elektryki z dofinansowaniem? To zwiększy ich popularność! Fot. MenWorld Elektryki z dofinansowaniem? To zwiększy ich popularność! Fot. MenWorld

W tym roku w planach firmy TrybEco jest wyprodukowanie ponad 2 tysięcy rowerów elektrycznych. W ofercie mają pojawić się jednoślady trekkingowe z zintegrowaną w ramie baterią (wersja męska będzie oferować silnik centralny, damska – w piaście). W planach producenta jest też rower z segmentu crossover o nazwie REBEL. Producent stawia na wszechstronność, dlatego tez skupia się na składanych elektrykach, które przydają się w mieście i pozwalają na szybkie złożenie podczas podróży pociągiem, tramwajem czy autobusem.

Szacuje się, że do 2030 roku zostanie sprzedane ponad 19 milionów elektryków. W poprzednim roku było ich 7 milionów i ta liczba stale rośnie. Liczba elektrycznych rowerów na rynku Polskim, według prognoz, ma wzrosnąć nawet siedmiokrotnie.

Źródło