Rozwój rynku kryptowalut: Co przyniesie przyszłość w 2024?

Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie historii kryptowalut. Możliwe, że za parę miesięcy na rynku kryptowalut pojawią się ETF-y rynków spot bitcoina i ethera. Do tego wiosną 2024 r. w sieci tej pierwszej cyfrowej waluty zajdzie halving, który zmniejszy o połowę podaż nowych BTC, które trafiają na giełdy. Nie sposób zapomnieć też o potencjalnej obniżce stóp proc. przez FED, która także może mocno wpłynąć na bitcoina i inne blockchainowe aktywa. Jak to wszystko wpłynie na przyszłość rynku kryptowalut?

Co się dzieje na rynku kryptowalut?

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, dziś możemy być w przede dniu kryptowalutowej rewolucji. Po pierwsze, czekamy na decyzję amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), która to może wkrótce (najpóźniej w 1 kw. przyszłego roku) podjąć decyzję w sprawie ETF-ów rynku spot bitcoina i ethera.

Dlaczego to ostatnie jest takie ważne? Najpierw wyjaśnijmy, czym jest ETF. To fundusz inwestycyjny, który posiada dane aktywa finansowe. Mogą być to akcje, obligacje, waluty, kontrakty futures czy towary takie jak np. złoto czy srebro. Obecnie na rynku mamy ETF-y, które są związane z kryptowalutami, ale tylko częściowo. Chodzi o fundusze oparte na futures BTC i ETH. Nie inwestują one jednak stricte w kryptowaluty, ale w instrumenty pochodne (futures). Powstanie ETF-ów rynku spot zmieniłoby zasady gry. W tym wypadku chodziłoby bowiem o fundusze inwestujące wprost w bitcoiny czy ethery. Innymi słowy, posiadacz jednostek takiego ETF-a w pośredni sposób inwestowałby w kryptowaluty.

To ostatnie może zmienić rynek kryptowalut. Powód? Otóż wielu inwestorów może obawiać się kupować BTC czy ETH. To w końcu aktywa, które może i warto mieć w swoim portfelu, ale trzeba posiadać pewną wiedzę techniczną, by w bezpieczny sposób je przechowywać. Zakup jednostek ETF-a jest o wiele prostszy.

To prowadzi nas do pierwszego kluczowego czynnika, który może zmienić rynek kryptowalutowy. Chodzi o napływ inwestorów instytucjonalnych.

Rozwój rynku kryptowalut: Co przyniesie przyszłość w 2024?

Instytucje wchodzą na rynek kryptowalut

W ciągu ostatnich kilku lat obserwowaliśmy znaczny napływ inwestorów instytucjonalnych na rynek kryptowalut. Firmy, fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne i inne instytucje finansowe zaczęły interesować się bitcoinem i innymi cyfrowymi walutami. Ten trend może się nie tyle utrzymać, co wzmocnić i przyczynić się do wzrostu zaufania do rynku kryptowalut oraz zwiększenia jego kapitalizacji.

Kolejny klucz do sukcesu: regulacje

Kolejnym elementem układanki są regulacje. Przepisy, które przekształcają Dziki Zachód w mimo wszystko bardziej bezpieczną branżę, dodatkowo wzmocnią wyżej wymienione trendy – wchodzenie na rynek większych inwestorów i instytucji, które, by inwestować w dane aktywa, potrzebują regulowanego środowiska. Mocnym światłem w tunelu jest europejski pakiet MiCA. Regulacje tworzą też np. władze Hongkongu czy innych ważnych centrum finansowych na globie. Trochę w tyle pozostają USA, ale i ten kraj zostanie w pewnym momencie wręcz zmuszony do regulacji branży cyfrowych aktywów.

Masowa adopcja

Akceptacja kryptowalut przez szerokie grono konsumentów i przedsiębiorstwa również jest dopiero przed nami. Blockchainowe waluty cechują się wieloma zaletami i przewagami nad systemem walut fiat. Gwarantują większą anonimowość, a jednocześnie łańcuchy bloków umożliwiają nam samodzielne sprawdzenie, czy kontrahent opłacił zamówienie. Nie wspominając już o ekspresowych przelewach.

Zalety kryptowalut mogą – zwłaszcza w krajach o słabej sieci banków – sprawić, że wiele firm zacznie akceptować je jako formę płatności, co może przyczynić się do zwiększenia użyteczności bitcoina i altcoinów jako środka wymiany i zwiększyć adopcję.

Rozwój rynku kryptowalut: Co przyniesie przyszłość w 2024?

Rozwój technologii

Last but not least: rozwój technologiczny. Technologia blockchain, na której kryptowaluty są oparte, nadal się rozwija. Możemy smakować już takie jej owoce jak DeFi (finanse zdecentralizowane) i NFT (tokeny reprezentujące prawa własności do np. dzieł sztuki) czy DAO (zdecentralizowany model zarządzania organizacjami).

Co przyniesie przyszłość na tym obszarze? Nie wiemy. Mimo tego warto zauważyć, że połączenie wymienionych wyżej czynników – regulacji, wzrostu popularności kryptowalut w gronie instytucji i rozwoju technologicznego – może wprowadzić rynki finansowe w nową epokę. Mamy na myśli tokenizację, która umożliwi inwestowanie w „duże” aktywa takie jak np. nieruchomości osobom z mniejszym kapitałem. Stokenizowane aktywa – dzieła sztuki czy mieszkania – staną się czymś na kształt spółek giełdowych, których będzie można stać się częściowym właścicielem i czerpać z tego faktu korzyści (tak samo jak kupując akcje spółki otrzymujemy prawo do dywidendy).

Żeby nie było tak różowo…

Na koniec warto jeszcze zauważyć, że wraz ze wzrostem adopcji zapewne będą rosły pewne zagrożenia związane np. ze scamami, które będą starały się wykorzystywać popularność bitcoina. Całe szczęście świadomość inwestorów też stale rośnie, co utrudnia działania oszustów i przestępców. Niemała w tym zasługa m.in. takich marek jak Kanga, które przykładają ogromną uwagę nie tylko do procedur AML i KYC, ale też edukacji klientów.

Co będzie się dziać na rynku kryptowalut? Podsumowanie

Podsumowując, perspektywy rynku kryptowalut są w pewnym sensie niepewne i zależą od wielu czynników, w tym od działań inwestorów instytucjonalnych, zachowania kursu bitcoina, regulacji i postępów technologicznych. Ważne jednak jest to, że rośnie świadomość inwestorów, a także cała społeczność blockchaina angażuje się w walkę ze scamami i edukację młodszych stażem użytkowników.

Warto też śledzić, co się dzieje na rynku kryptowalut, bowiem przyszłe wydarzenia, które mogą mieć miejsce już za parę miesięcy (lub nawet tylko tygodni), mogą całkowicie zmienić to, jak postrzegamy branżę blockchaina i bitcoina. Zachęcamy również do lektury innych naszych artykułów z kategorii biznes.