Wystarczyły jej trzy lata działalności na popularnym portalu aby móc pochwalić się gigantycznymi zarobkami. Courtney Tillia rzuciła pracę nauczyciela dla OnlyFans. Jak sama stwierdziła, na taką kwotę w poprzedniej pracy musiałaby zarabiać przez dwadzieścia pięć lat.

To przykre, że ekspert w swojej dziedzinie, w tym przypadku nauczyciel, może zarobić dużo, dużo mniej niż atrakcyjna kobieta, która prezentuje nagie zdjęcia i filmy osobom, które jej za to zapłacą. Jedna z popularnych tego typu kobiet – Courtney Tillia pochwaliła się niedawno swoimi zarobkami. Kobieta twierdzi, że przez trzy lata obecności na OnlyFans zarobiła milion dolarów. Dodatkowo twierdzi, że pracując jako nauczyciel, musiałaby na taki wynik czekać przez dwadzieścia pięć lat. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że inne kobiety, które obecnie wykonują zawód nauczyciela również rozważają „zmianę branży”.

Rzuciła pracę nauczyciela dla OnlyFans. Zarobiła 1 mln USD

Oglądając specjalny materiał wideo, wspomniana Courtney wspomina zarobki jako nauczyciel. Mowa o 40 tysiącach dolarów rocznie. Po sześciu latach wykonywania tego zawodu stwierdziła, że czas na zmiany. Dziś rozbiera się przed internetową publicznością, a popiera ją w tym… jej rodzina. Mnie w tym wszystkim przeraża to, że dokument o niej, a raczej wywiad, który pojawił się na Snapchat zobaczy wiele innych osób, które również dojdą do wniosku, że czas to zmienić.

Chociaż w sumie, nie mnie oceniać to, co ktoś robi ze swoim życiem. Bardziej mam w tym przypadku na myśli to, że o takim łatwym zarabianiu pomyśli wiele młodych dziewczyn, które stracą jakiekolwiek ambicje na rozwój osobisty. W sumie po co, skoro można zdobyć takie pieniądze rozbierając się przed ludźmi w sieci, prawda?

Courtney Tillia szkoli inne kobiety w kwestii… cenzury

Była nauczycielka jest dziś nie tylko kobietą, która rozbiera się przed innymi. Jest także trenerem, który, jak sama twierdzi „pomaga wrócić kobietom do blasku ich kobiecej energii”. Coś jak nasza Macademian Girl, tylko w troszeczkę innej kategorii. Takiej bardziej… odważnej. Oczywiście, wszystko to kosztuje. I to sporo, bowiem taki podstawowy trening to koszt rzędu 1297 dolarów, natomiast ten rozbierany kosztuje 3497 dolarów. Jest to jedna z działalności, które oferuje była nauczycielka. Główne dochody pochodzą oczywiście z jej konta na OnlyFans, z którego zarabia 750 tysięcy dolarów rocznie. Ma również konto darmowe, ale i to przynosi jej zyski. Wszystko za sprawą popularnego wśród organizacji freak fightowych systemu PPV (zapłać by oglądać).