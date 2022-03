Swego czasu Samsung nabijał się z Apple, że amerykański producent nie wyposaża swoich smartfonów w ładowarki. Kilka tygodni później Koreańczycy poszli tą samą drogą. Teraz okazuje się, że tańsze smartfony producenta również zostaną pozbawione tego akcesorium.

Samsung definitywnie wyrzuca ładowarki ze swoich telefonów

Coraz więcej producentów decyduje się na usunięcie ładowarki z wyposażenia nowego smartfona. Metodę tę zastosowało Apple, a wszyscy podążyli za amerykańskim producentem. Brak ładowarki w zestawie ma mieć pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ zużywane jest mniej szkodliwych dla środowiska materiałów. Współczesne smartfon posiadają też mniejsze pudełka, co również wiąże się z dbaniem o środowisko.

Z tego właśnie względu nowoczesne smartfony coraz częściej pozbawiane są ładowarek w zestawach. Oczywiście nie każdemu się to podoba, bo w wielu przypadkach wiąże się to z oddzielnym zakupem tego akcesorium. Zwłaszcza jeśli przewód zakończony jest końcówką USB typu C. Samsung stwierdził, że to najwyższa pora zrezygnować ze wsadzania ładowarek do wszystkich swoich urządzeń i tego elementu nie znajdziemy również w nowych, bardziej budżetowych modelach.

Ładowarki nie znajdziemy też już w tańszych smartfonach

Do tej pory ładowarka znajdowała się w budżetowych smartfonach Samsung. Od jakiegoś czasu akcesorium to było wielki nieobecnym w przypadku flagowych modeli smartfonów południowokoreańskiego producenta. Według najnowszych przecieków europejscy sprzedawcy wskazują, że nowa linia smartfonów tego producenta pozbawiona jest ładowarki.

Samsung będzie sprzedawał tańsze smartfony bez ładowarek 26

Mowa tutaj o modelach Samsung Galaxy A13 i A23. To samo ma tyczyć się smartfonów z niskiej półki cenowej. Kluczowego niegdyś akcesorium brakować ma także w modelach Galaxy M23 i M33. Wiele na to wskazuje, że wkrótce południowokoreański producent całkowicie zrezygnuje z dodawania tego elementu do swoich produktów. Oczywiście wiąże się to z większymi zyskami, ponieważ konsument będzie musiał płacić oddzielnie za telefon i oddzielnie za ładowarkę.

