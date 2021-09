Samsung kończy z serią Galaxy Note? Wszystko na to wskazuje!

Samsung Galaxy Note to seria smartfonów stworzona dla osób, które poszukuje biznesowego smartfona. Największą zaletą smartfonów z tej serii był oczywiście rysik S Pen. W tym roku najnowsza generacja smartfona nie została pokazana. To rozpoczęło dyskusje na temat tego, czy producent będzie kontynuował jej produkcję. Najnowsze informacje mówią, że to koniec tej serii.

Samsung idzie w nowe

Seria Galaxy Note była w ostatnich latach flagowymi modelami w ofercie południowokoreańskiego producenta. Zainteresowanie tym modelami od zawsze było wysokie. Głównie przez ich duże możliwości, które można było wykorzystać w pracy biznesowej. Największą różnicą wobec serii Galaxy S był zdecydowanie rysik S Pen oraz większe wymiary wyświetlacza. Od kilku miesięcy mówi się, że Samsung zakończy produkcję właśnie tej serii.

Prawdopodobnie głównym powodem jest seria Galaxy Z. Dla południowokoreańskiego producent składane smartfony są przyszłością i to właśnie w nie będzie inwestował swoje środki i badania. Na tegorocznym wydarzeniu Galaxy Unpacked przedstawiono dwa nowe smartfony z serii Z. Za niedługo do oferty producenta dołączy nowa generacja modeli z serii Galaxy S. Wydaje się, że zaczyna brakować miejsca dla biznesowych smartfonów z obsługą rysika.

Samsung Galaxy Note idzie w odstawkę?

W sieci pojawiły się informacje prosto z Korei Południowej. Sugerują one, że Samsung nie zdecydował się na odnowienie praw do nazwy „Galaxy Note”. Taki ruch może oznaczać tylko jedno – producent zdecydował, że to najlepszy moment na porzucenie tego modelu. Naturalnym krokiem wydaje się zastąpienie go nową serią składanych smartfonów, czyli Galaxy Z.

Tym samym seria Galaxy S będzie jedyną flagową serią producenta, która będzie oferowała klasyczną bryłę smartfonów, bez składanej konstrukcji. Najnowszy model Galaxy S pojawi się jesienią i będzie to Samsung Galaxy S21 FE. Warto jednak zaznaczyć, że producent nie odnowił również praw do nazwy „Galaxy Tab”. Raczej nie zanosi się na to, że zrezygnuje on z produkcji tabletów. Być może jest to ruch w stronę rebrandingu i seria Galaxy Note w dalszym ciągu będzie oferowana na rynku?