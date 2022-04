Samsung The Freestyle. Przenośny i elegancki projektor dostępny już w Polsce! 

Projektory to bardzo ciekawe urządzenia, które w wielu domach zastępują telewizory. Urządzenia te kojarzą się głównie z dużymi gabarytami, jednak na rynku znajdziemy minimalistyczne urządzenia. Przykładem tego jest Samsung The Freestyle, czyli stylowy projektor, który jest już dostępny w Polsce!

Samsung The Freestyle to nie jest pospolity projektor

Projektory często kojarzą się z dużymi skrzynkami, które zwisają ze ściany i wydają dość głośne dźwięki. Na rynku znajdziemy jednak modele, które śmiało można określić minimalistycznymi, a co za tym idzie przenośnymi. Takim właśnie projektorem jest Samsung The Freestyle.

Samsung The Freestyle na pewno nie przypomina klasycznego projektora znajdującego się np. w sali konferencyjnej. Model południowokoreańskiego producenta jest mały, zgrabny i stylowy. W tym przypadku mówimy o obudowie walca, który umieszczony jest na podstawce pozwalającej na obrót obrazu o 180 stopni. To daje swobodę i pozwala na szybką zmianę kąta wyświetlania.

Co potrafi urządzenie?

W zgrabnej obudowie umieszczono naprawdę solidne podzespoły. Samsung The Freestyle jest w stanie wyświetlać obraz w rozdzielczości o przekątnej od 30 do 100-cali. Jeśli chcemy osiągnać przekątną 100-cali, projektor musi znajdować się od ściany lub ekranu w odległości ok. 2,6 m. Urządzenie zostało wyposażone w lampę o jasności 55 lumenów, której żywotność ma wynosić 20 000 godzin. Projektor posiada m.in. funkcję automatycznego dostosowania obrazu.

Na pokładzie projektora znajdziemy dwa wbudowane głośniki o mocy 5W. Emitują one dźwięk w 360 stopniach. Urządzenie pracuje na autorskim systemie Samsung TV Tizen, co daje nam dostęp do wielu aplikacji smart i serwisów streamingowych. Co ciekawe, urządzenie można ładować power bankiem o mocy min. 50 W. Projektor Samsung The Freestyle jest już dostępny w Polsce.

Cena? Nie jest niska. Producent wycenił projektor na 4999 PLN!

Źródło: Samsung