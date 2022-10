Samsung Tizen i LG webOS trafią do TV innych marek!

Samsung Tizen i LG webOS to systemy operacyjne, które wykorzystywane są w telewizorach. Okazuje się, że koreańscy dostawcy urządzeń udostępnią swoje systemy operacyjne innym producentom!

Koreańscy giganci otwierają się na firmy trzecie

Samsung i LG to jedni z największych dostawców telewizorów na świecie. Każdy z nich posiada swój autorski system, który instaluje na swoich urządzeniach. To wkrótce się zmieni, ponieważ w ubiegłym tygodniu LG ogłosiło, że inni producenci mogą korzystać z usług platformy webOS. Okazuje się, że to samo zrobi Samsung ze swoim systemem Tizen.

Fot. LG

Tizen i webOS to jedne z najpopularniejszych systemów montowanych w telewizorach Smart TV. Cechują się one prostotą obsługi i płynnym działaniem oraz dostępem do wielu aplikacji streamingowych i nie tylko. Teraz oba systemy będzie można spotkać w telewizorach innych marek.

Systemy Samsung Tizen i LG webOS trafią do innych marek

System operacyjny Tizen od Samsunga będzie licencjonowany do innych telewizorów. Południowokoreański producent będzie współpracował m.in. z Akai, RCA, Bauhn, Linsar i innymi markami, które oferują swoje urządzenia w Europie, Australii i Nowej Zelandii. Samsung udostępni nowym partnerom dostęp do najważniejszych usług swojego systemu.

Fot. MenWorld

Tym samym zarówno Samsung, jak i LG powoli zamykają monopol Android TV na rynku telewizorów. To właśnie ten system dominuje tę branżę i udostępnienie Tizen i webOS innym producentom sprawi, że Koreańskie firmy zyskają większy udział na rynku.

Źródło: Engadget