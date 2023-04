Samsung to największy dostawca smartfonów na świecie i od momentu zainstalowania oferuje on usługi Google, a to oznacza, że podstawową wyszukiwarką na jego smartfonach jest właśnie ta należąca do giganta z Mountain View. Najnowsze wieści mówią, że Samsung zrezygnuje z Google na rzecz Microsoft Bing!

Google straci swojego największego asa?

Wszystkie urządzenia mobilne, które pracują na systemie Android, od pierwszego uruchomienia nie tylko oferują preinstalowane aplikacje od Google, ale również ich podstawową wyszukiwarką jest właśnie ta należąca do giganta z Mountain View. Google kontroluje ten rynek, a co roku płaci Apple miliardy dolarów, aby urządzenia tego producenta korzystały domyślnie z ich narzędzia.

Samsung przesiądzie się na Microsoft Bing? Google panikuje!

Wkrótce jednak może się okazać, że Google straci swojego największego klienta. Sugeruje się, że Samsung zrezygnuje z wyszukiwarki Google. Nową wyszukiwarką smartfonów południowokoreańskiego producenta miałby być Microsoft Bing. Firma z Redmond wierzy, że w końcu może zakończyć dominację Google, a Samsung jest do tego kluczem.

Samsung zrezygnuje z wyszukiwarki giganta z Mountain View?

Pomimo tego, że wszystkie smartfony czy inne urządzenia pracujące na systemie Android oferują domyślnie wyszukiwarkę Google, to nie jest to wymogiem. W teorii każdy producent może wybrać dowolną wyszukiwarkę. Z różnych powodów jednak to się nie dzieje. Samsung może jednak się wyłamać, ponieważ jak podaje New York Times, południowokoreański producent ma rzekomo rozmawiać z Microsoftem w kontekście ustawienia wyszukiwarki Bing jako tej domyślnej na smartfonach i tabletach.

Samsung zrezygnuje z Google? Szokujące informacje! Fot. MenWorld

Okazuje się, że Google dowiedziało się o tych rozmowach i rzekomo wpadło w “tryb paniki”. Obecnie narzędzie amerykańskiej firmy dominuje rynek wyszukiwarek i wg. statystyk Counterpoint znajduje się na 96 proc. wszystkich urządzeń mobilnych! Microsoft chce więc zakończyć hegemonię Google. Czy za pomocą Samsunga to się uda?

