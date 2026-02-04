Segway Navimow w Polsce – sześć linii robotów koszących

Fakt, za oknem zimno, biało i minusowa temperatura, jednak powoli trzeba zacząć myśleć o pielęgnacji ogrodu. Im wcześniej, tym lepiej. Dlatego warto zainteresować się nowymi robotami koszącymi Segway Navimow, które wkraczają na nasz polski rynek. Już nie mogę doczekać się testów, bo jak wiadomo – porządnie przygotowany trawnik to podstawa ładnego ogrodu, ale… komu chciałoby się cyklicznie go kosić, prawda?

Roboty koszące Segway Navimow.

Nie wiem czy wy też tak macie ale niekoniecznie lubię kosić trawę. Z jednej strony to przyjemne zajęcie – czasami fajnie jest zmęczyć się fizycznie i odpocząć od umysłowej pracy. Z drugiej jednak to opróżnianie kosza na trawę itd. – nie przepadam za tym. Dlatego z dużym zainteresowaniem spoglądam na nowinki ze świata robotów koszących, które coraz śmielej wchodzą na rynek. Wiele z nich miałem okazję testować – były w naszej redakcji te podstawowe, jak i bardziej zaawansowane modele. Wszystkie łączy jedno – w mniejszym, lub większym stopniu wyręczają nas w tym obowiązku. Na nasz rynek trafia sześć nowych linii produktowych marki Segway Navimow. To X4 Series, H2 Series, i2 AWD, i2 LiDAR, i2 LiDAR Pro oraz Terranox Series.

Nowe roboty koszące na polskim rynku – Segway Navimow

Przede wszystkim wszystkie roboty, które marka wprowadza do Polski pozwalają na instalację „drop and mow”. W praktyce oznacza to brak jakichkolwiek przewodów granicznych, a nawet anteny przekaźnikowej. Z jednej strony to dobrze, bo wyjmujemy kosiarkę z pudełka i przeprowadzamy prostą instalację, która sprowadza się do pobrania aplikacji i uruchomienia funkcji Auto Mapping i gotowe. Z drugiej jednak strony nie wiem czy taka technologia będzie skuteczna – szczególnie przy skomplikowanych ogrodach, pełnych rabat. Zapewne na początku sezonu będzie okazja do sprawdzenia robotów tej marki, a wynikami z przyjemnością się podzielę. Dodam jeszcze, że producent umożliwia zdefiniowanie do 120 wirtualnych stref lub obszarów wykluczonych, a każda z map może mieć ustalony indywidualny harmonogram koszenia.

Jakie roboty koszące Segway Navimow trafią do Polski?

Mamy sześć nowych linii produktowych, dostosowanych do potrzeb potencjalnych klientów. Tak, chodzi przede wszystkim o nasz budżet i powierzchnię, z którą dany robot koszący ma się zmierzyć. Niezależnie od modelu, wszystkie mają zintegrowany moduł 4G, który umożliwia połączenie z alarmem Geo-Fence. Oprócz tego sprzęt jest zabezpieczony przed kradzieżą za sprawą śledzenia GPS, alarmu podniesienia czy obsługi Apple Find My.

Seria Navimow X4 sprawdzi się przede wszystkim na dużych przestrzeniach, ponieważ przez osiem godzin pracy, robot koszący poradzi sobie z ogrodem o powierzchni 2000 metrów kwadratowych. Co ważne, bez problemu wjedzie na zbocza o nachyleniu 40 stopni. Sprzęt tej serii jest wyposażony w dwie tarcze tnące oraz dwa silniki o mocy 180 W.

Robot koszący Segway Navimow X4.

Kolejną serią, którą marka chce „zwojować” polski rynek jest Navimow H2. Sprzęt za sprawą systemu EFLS LiDAR+ ma precyzyjnie kosić trawę w skomplikowanym ogrodzie. Mam na myśli te miejsca złożone z wielu nieregularnych ekspozycji krzewów i drzew. Wspomniana technologia ma pozwolić robotowi koszącemu rozpoznać przeszkody o wielkości od 1 cm. Mało tego, ma identyfikować ponad 300 typów obiektów i poradzi sobie ze zboczem o nachyleniu do 24 stopni. Jeśli chodzi o powierzchnię, na której może skutecznie pracować, wszystko zależy od modelu, jaki wybierzemy. Jest ich aż cztery: skoszą trawę na trawnikach od 600 do 3000 metrów kwadratowych.

Robot koszący Segway Navimow H2.

W ofercie marki ma pojawić się również Navimow i2 AWD, który sprawdzi się na tych mniejszych ogrodach – mam tu na myśli koszenie trawników o powierzchniach 500 lub 1000 metrów kwadratowych, jednak takich, gdzie ukształtowanie terenu jest nieco problematyczne dla tego typu sprzętu. O co chodzi? Jak sama nazwa mówi, robot ten ma napęd na wszystkie trzy koła. Jeśli będzie taka potrzeba, aktywuje pełną siłę, jednak kiedy nie zachodzi taka potrzeba, optymalizuje zużycie energii odłączając napęd jednego z kół.

Nie sposób przejść obojętnie przy kosiarkach i2 LiDAR oraz i2 LiDAR Pro. Te roboty koszące mają być niezwykle proste w obsłudze. Wszystko za sprawą wspomnianej technologii, która ułatwia przygotowanie sprzętu do pracy. Stawiasz takiego robota na ziemi, a on sam analizuje otoczenie i przygotowuje mapę. Producent postawił na pięć modeli, które sprawdzą się na trawnikach o powierzchniach od 800 do 2000 metrów kwadratowych.

Segway Navimow wprowadza również do oferty modele profesjonalne, które potrafią skosić nawet całe boisko piłkarskie, a zajmie im to zaledwie jeden dzień. Mówimy o CM120M1, który jak sama nazwa sugeruje, sprawdzi się w miejscu, gdzie należy skosić do 12 tysięcy metrów kwadratowych oraz o CM240M1, który, oczywiście, dobrze analizujesz, wykosi do 24 tysięcy metrów kwadratowych. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że oba te roboty koszące są wyposażone w oprogramowanie Fleet Management, które potrafią zdalnie zarządzać flotą maszyn, a także optymalizować ich pracę.

Robot koszący Segway Navimow Terranox.

Ile kosztują roboty Segway Navimow w Polsce?

Wszystko zależy od modelu, jaki nas interesuje. Poniżej przedstawiam ceny. Niestety, nie ma wszystkich cen, ponieważ producent ujawni szczegóły w późniejszym terminie – zapewne bliżej początku wiosny.

i205 AWD i i206 AWD rekomendowane do ogrodów o powierzchni ok. 500 – 600 m² (sugerowana cena ok. 3 899 zł),

i208 AWD do 800 m² (ok. 4 799 zł),

i210 AWD do 1 000 m² (ok. 11 99 zł),

i208 LiDAR i i210 LiDAR do 800 – 1 000 m² (ok. 5 199 zł),

i215 LiDAR do 1 500 m² (ok. 6 099 zł),

i220 LiDAR do 2 000 m² (ok. 6 999 zł),

i210 LiDAR Pro do 1 000 m² (ok. 6 999 zł),

i220 LiDAR Pro do 2 000 m² (ok. 8 699 zł),

X420 do 2 000 m² (ok. 10 899 zł),

X450 do 5 000 m² (ok. 13 899 zł).

Jak widać, wiele modeli jeszcze nie ma ujawnionych cen, aczkolwiek oferta zapowiada się interesująco. Szczegóły na temat tego sprzętu najlepiej znaleźć na stronie producenta: Segway Navimow Europe. W wolnej chwili sprawdź nasz test robota koszącego MOVA 1000.