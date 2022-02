Seria Might & Magic powraca! Ubisoft pracuje nad nową grą!

Kultowa seria powraca! Ubisoft szykuje się do restartu serii gier Might & Magic. To na pewno ucieszy wszystkich, którzy w młodości spędzali przed poszczególnymi częściami serii kilka godziny.

Producent szuka osoby na stanowisko. Zajmie się on nową grą M&M!

Ubisoft powoli zaczyna zbierać team, który będzie pracował nad wysokobudżetową grą z serii Might & Magic. Francuski gigant nie oznajmił oficjalnie tego, że wkrótce rozpocznie prace nad restartem kultowej serii, jednak szuka on osoby na stanowisko starszego menedżera marki. Osoba, która zostanie wybrana na to stanowisko, przeniesie się do oddziału marki znajdującego się w Szanghaju i zajmie się nową grą osadzoną w uniwersum Might & Magic.

Informację o tym, że Ubisoft szuka starszego menedżera marki i zajmie się on nową grą z serii, podała redakcja serwisu VideoGamesChronicle. Oznaczać to będzie, że nowy tytuł pojawi się na rynku po raz pierwszy od 2014 roku, bo właśnie wtedy miała premiera 10. odsłony gry Might & Magic X: Legacy. O nowym projekcie nie wiemy nic, poza tym, że będzie to produkcja AAA.

Seria Might & Magic powróci!

Pierwsza gra z serii Might & Magic pojawiła się w 1986 roku. The Secret of the Inner Sanctum trafiło na Apple II, Mac, MS-DOS, Commodore 64, NES MSX i PC. Od zapoczątkowania serii na rynku pojawiło się dziesięć tytułów. Gra została stworzona przez New World Computing, który w 1996 roku został wykupiony przez 3DO. W 2003 roku 3DO ogłosiło bankructwo i zostało przejęte przez Ubisoft. Kolejna pełnoprawna gra zadebiutuje w kolejnych latach.

Od premiery ostatniej części Might & Magic minęło już 8 lat. Dziesiąta odsłona została przyjęta pozytywnie. Poza wersją na PC Ubisoft wydał produkcje mobilne. Era of Chaos i Chess Royale trafiły na telefony i tablety odpowiednio w 2019 i 2020 roku. Nadzieje są więc wielkie, ale czy Ubisoft zdoła spełnić oczekiwania miłośników serii?

