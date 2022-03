Seria Xiaomi Black Shark 5 zaprezentowana! Jest moc!

Chiński producent uznał, że przyszła pora na to, aby świat technologiczny zobaczył nowe gamingowe smartfony spod jego znaku. Seria Xiaomi Black Shark 5 została oficjalnie zaprezentowana. Rodzina składa się z trzech modeli, które wyposażone są w procesory Snapdragon o różnej wydajności i pamięć SSD.

Xiaomi Black Shark 5, czyli podstawowa wersja

Podstawowym modelem w serii jest Xiaomi Black Shark 5. Smartfon ten został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 870 z dwiema komorami parowymi do chłodzenia. W tym przypadku nie znajdziemy dysku SSD, a pamięć UFS 3.1 w wersji 128 lub 256 GB oraz pamięć RAM LPDDR5 w konfiguracji 8 lub 12 GB. Model ten korzysta z wyświetlacza AMOLED o przekątnej 6,67″ z obsługą standardu HDR10+ i gamą kolorów DCI-P3.

Co więcej, wyświetlacz zainstalowany w tym model oferuje częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz, a częstotliwość próbkowania dotykowego wynosi 720 Hz podczas śledzenia wielu palców. Na boku smartfona umieszczono magnetyczny przycisk korzystający z gamingowego mikroprzełącznika. Aparaty? Trzy – główny 64 Mpix, ultraszeroki 13 Mpix i teleobiektyw 5 Mpix. Przednia ma 16 Mpix. Bateria ma pojemność 4650 mAh i może ładować się przy wykorzystaniu mocy 120 W (ładowanie od 0 do 100 proc. w 15 min.).

Smartfon dostępny będzie w Chinach od 2 kwietnia w cenie 2700 CNY, czyli około 1800 PLN.

Black Shark 5 RS to model pośredni

Mocniejszą wersją zwykłego modelu jest Xiaomi Black Shark RS. Model ten został wyposażony w procesor Snapdragon 888 lub 888+. Wersja z plusem dostępna jest w konfiguracji 12/256 GB. Tutaj również znajdziemy komory parowe do chłodzenia CPU. Pamięć w modelu RS podzielona jest na dysk SSD NVMe i UFS 3.1. Wyświetlacz jest taki sam, jak w przypadku podstawowej wersji.

W przypadku modelu RS mówimy o nieco mniejszej baterii, ponieważ producent zastosował tutaj akumulator o pojemności 4500 mAh. Bateria obsługuje ładowanie z mocą 120 W. Xiaomi Black Shark 5 RS posiada dwa symetryczne głośniki, cztery mikrofony umieszczone po wszystkich czterech stronach smartfona. Tutaj również znajdziemy magnetyczny przycisk i przede wszystkim złącze słuchawkowe! Specyfikacja aparatów tylnych jest taka sama, jak w przypadku podstawowej wersji (64+13+5), jednak aparat selfie ma 20 Mpix.

Debiut zapowiedziano na 2 kwietnia i będzie on kosztował 3300 CNY (ok. 2200 PLN).

Xiaomi Black Shark 5 Pro najmocniejszym członkiem rodziny

Flagowy model Xioami Black Shark 5, czyli wersja Pro, została wyposażona przez SoC Snapdragon 8 Gen 1. Znajdziemy tutaj chłodzenie parowe, a topowa wersja dostępna jest w konfiguracji 16/512 GB. Pamięć masowa, tak jak w przypadku modelu RS, jest połączeniem dysku NVMe SSD i UFS 3.1 (w wersji 512 GB jest to 256 + 256). Na pokładzie znajdziemy kości pamięć LPDDR5 (do 6400 Mb/s). Wyświetlacz jest taki sam w całej serii, czyli AMOLED o przekątnej 6,67-cali ze standardem HDR10+ i gamą kolorów DCI-P3 oraz częstotliwością odświeżania 144 Hz i próbkowania 720 Hz. Ekran posiada dwa czujniki jasności (z przodu i z tyłu), dzięki czemu jasność wyświetlacza idealnie dopasowuje się do warunków pomieszczenia.

Na boku smartfona umieszczono magnetyczny, gamingowy mikroprzełącznik, dwa symetryczne głośniki, czy cztery mikrofony. Xiaomi Black Shark 5 Pro posiada aparat główny z sensorem 108 Mpix, jednostkę ultraszerokokątną 13 Mpix (120 stopni) oraz teleobiektywu marko 5 Mpix. Z przodu umieszczono kamerę 16 Mpix. Bateria ma pojemność 4650 mAh i obsługuje ładowanie 120 W. Co więcej, smartfon posiada tryb kontroli temperatury, który odciążą baterię i spowalnia ładowanie do 24 minut oraz obejście baterii podczas grania. To oznacza, że podczas rozgrywki można korzystać z zewnętrznego zasilania.

Premiera również odbędzie się w 2 kwietnia. Smartfon wyceniono na 4200 CMY, czyli około 2800 PLN!

