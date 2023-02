Serial The Last of Us cieszy się niezwykłą popularnością i stał się wyznacznikiem tego, jak ma wyglądać aktorska adaptacja gier. Nie mniejszą popularnością cieszy się gra Dziedzictwo Hogwartu. Okazuje się, że serial Hogwarts Legacy jest w planach, a odpowiadać z niego będzie oczywiście HBO!

Dziedzictwo Hogwartu bije wszelkie rekordy

Powiedzieć, że Dziedzictwo Hogwartu jest popularne, to jak nic nie powiedzieć. Liczby pokazują, jak dobry projekt otrzymali gracze i co udało się osiągnąć studiu Avalanche Software i Warner Bros. Games. Jak się okazuje od momentu premiery, który nastąpił 10 lutego, na PC i konsole obecnej generacji, gra sprzedała się już w nakładzie ponad 12 milionów egzemplarzy!

Gra cieszy się niesamowitą popularnością!

Mówimy tutaj więc o ogromnej popularności, a przecież gra ma w kolejnych miesiącach pojawić się na starej generacji konsol oraz Nintendo Switch. Liczby te będą więc rosły, a przecież fanów uniwersum Harry’ego Pottera na świecie nie brakuje. W związku z tym pojawiły się informacje o tym, że serial Hogwarts Legacy jest w przygotowaniu!

Serial Hogwarts Legacy stworzy HBO

HBO ma w ostatnim czasie bardzo dobrą opinię wśród miłośników gier komputerowych. Nie ma się czemu dziwić, skoro serialowa adaptacja gry The Last of Us zbiera same pozytywne recenzje. Miliony widzów z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki przygód Joela i Ellie. Wiele wskazuje na to, że teraz przyszła pora na serial Hogwarts Legacy.

W zeszłym tygodniu pojawiły się informacje o tym, że rozpoczynają się prace nad nowym filmem z uniwersum Harry’ego Pottera opartym na sztuce “Harry Potter i przeklęte dziecko”, w którym ma wystąpić trzech głównych aktorów serii. Teraz mówi się o tym, że powstanie też serial Hogwarts Legacy. Produkcja jest we wczesnej fazie rozwoju, więc nie ma żadnych szczegółów na jej temat.

Serial Hogwarts Legacy powstanie? Ma go stworzyć HBO!

Tak samo, jak w przypadku gry, serial zostanie obsadzony w czasach poprzedzających wydarzenia z Harry’ego Pottera i przed tym, co działo się w filmach z serii “Fantastyczne Zwierzęta”. Patrząc na to, co zrobiło HBO z The Last of Us, to jesteśmy spokojni, że z tej produkcji również będziemy zadowoleni!

