Netflix powiedział dość. Tym ruchem straci miliony użytkowników!

To już pewne, Netflix powiedział dość i ruchy, które gigant wykona w przyszłym roku, nie spodobają się użytkownikom. Tak, chodzi o dzielenie się hasłem z rodziną i znajomymi. Gigant streamingowy oznajmił, że ukróci te działania w 2023 roku.

Netflix powiedział dość! Koniec z dzieleniem się hasłem

Nie ma co ukrywać, abonament za możliwość korzystania z serwisu Netflix jest wysoki, zwłaszcza jeśli popatrzymy na to, ile za subskrypcję trzeba zapłacić u konkurencji. Pakiet premium, w którym możemy oglądać materiały w 4K i to na kilku urządzeniach jednocześnie kosztuje ok. 60 złotych. W przypadku takich serwisów jak Disney Plus, HBO Max czy Prime Video tę samą funkcjonalność możemy mieć za ok. 30 zł na miesiąc.

Nic więc dziwnego, że miliony użytkowników na całym świecie postanawia dzielić się hasłem do swojego konta i po równo rozdzielać kwotę najdroższej subskrypcji w serwisie Netflix. Oczywiście gigant postanowił coś z tym zrobić i wkrótce dojdzie pakiet z reklamami, który będzie tańszy, choć wydaje się, że i tak giganta streamingowego czekają ciężkie czasy, ponieważ ogłoszono, że już w przyszłym roku era dzielenia się hasłem dobiegnie końca.

100 milionów kont działa na zasadzie dzielenia się hasłem

Jak podaje Wall Street Journal, ponad 100 milionów kont w serwisie Netflix działa na zasadzie dzielenia się hasłem. Jest to liczba, która generuje gigantowi ogromne straty. Nic więc dziwnego, że amerykańska firma chce w jakiś sposób ratować swój budżet. Czy blokowanie dzielenia się kontem jest dobrym rozwiązaniem? Co-CEO Ted Sarandos Netflixa wyznał, że przedsiębiorstwo jest świadome, że to rozwiązanie od razu nie spodoba się użytkownikom.

Jak Netflix chce tego dokonać? Oczywiście za pomocą dodatkowej opłaty, którą będą musieli dopłacać do abonamentu osoby, które dzielą swoje konto z innymi. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie to kwota, ale jesteśmy pewni, że gigant zaraz po wprowadzeniu dodatkowej opłaty zanotuje duży spadek użytkowników. Tym sposobem firma chce zachęcić osoby, które pożyczają hasło, to założenia swojego własnego konta.

Źródło: WSJ/Zdjęcia: Pexels