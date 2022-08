Dziś na warsztat wziąłem klawiaturę od marki należącej do samego X-Komu. Model ten, czyli Silver Monkey K90M to nic innego jak nisko-profilówka wykorzystująca mechanizm nożycowy znany między innymi z laptopów. Brzmi banalnie? Może i tak, jednak broni się ona także innymi ciekawymi elementami. Zapraszam do lektury artykułu!

Wstęp i specyfikacja

Silver Monkey K90M - Niewielka, bezprzewodowa klawiatura

Klawiatury nożycowe nie cieszą się może taką popularnością jak inne, ale mają swoją rzeszę fanów. Taki mechanizm z góry określa profil klawiatury — niski. Nie inaczej jest w tym wypadku. Silver Monkey K90M to model do bólu prosty, bez podświetlenia czy zbędnych wodotrysków. Wyróżnia się także niewielkimi wymiarami, więc świetnie nadaje się w podróż, na przykład do laptopa czy tabletu, a od biedy nawet telefonu. Wszystko za sprawą łącza Bluetooth oraz 2.4 GHz. W przypadku tego pierwszego możliwe jest równoczesne połączenie dwóch urządzeń i przełączanie się pomiędzy nimi. Nie ma jednak co przedłużać, rzućmy okiem na specyfikację i przejdźmy dalej.

Rozmiar: ~ 65%

~ 65% Układ: US ANSI

US ANSI Przełączniki: Membranowe, mechanizm nożycowy

Membranowe, mechanizm nożycowy Wymiary: 311 x 121 x 22 mm

311 x 121 x 22 mm Typ przełącznika: –

– Typ klawiatury: –

– Podświetlenie: Brak

Brak Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne Materiał keycapów: ABS

ABS Metoda wytwarzania keycapów: –

– Oprogramowanie: Brak

Brak Bezprzewodowa/przewodowa: Tak/Nie

Tak/Nie Łączność: 2.4 GHz/Bluetooth

2.4 GHz/Bluetooth Hotswap przełączników: Brak

Brak Waga: 369 g

Konstrukcja i jakość wykonania

Silver Monkey K90M - Niewielka, bezprzewodowa klawiatura

Klawiatura jest w całości wykonana z tworzywa sztucznego. Jego jakość jest poprawna, pod naciskiem jednak konstrukcja się wygina i nie ma w tym nic dziwnego. Jest cienka i nie jest w żaden sposób usztywniona. Silver Monkey K90M jest także lekka. Gumy antypoślizgowe zapobiegają przesuwaniu się jej po biurku, jednak ze względu na niską wagę dalej o to nietrudno.

Silver Monkey K90M - Niewielka, bezprzewodowa klawiatura

Przyciski, z racji profilu, mają nisko osadzony skok. Jest on jednak wyczuwalny, całość pracuje dość gładko i lekko, ale wymaga przyzwyczajenia szczególnie jeśli korzystało się dotychczas z klasycznych klawiatur. Same nakładki są dodatkowo „wklęsłe”, co sprawia, że pisanie jest zwyczajnie przyjemne.

Korzysta ona z baterii AAA w ilości dwóch sztuk. Miejsce dla nich zostało ulokowane na spodzie. Schowano tam również nadajnik USB

Łączność i wyposażenie

Silver Monkey K90M wyposażono w dwa rodzaje łączności bezprzewodowej — Bluetooth oraz 2.4 GHz. Nie przewidziano za to połączenia przewodowego. Pomiędzy obiema opcjami możemy się przełączać podczas pracy, działa to po prostu dobrze. Klawiatura umożliwia równoczesne połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth oraz jednym 2.4 GHz co daje 3 elementy w tym samym czasie, do przełączania służą odpowiednio oznaczone przyciski. Całość działa sprawnie i nie powoduje problemów. Osobiście sprawdziłem to, łącząc model z telefonem, laptopem oraz komputerem.

Jeśli zaś chodzi o wyposażenie, tutaj nie znajdziemy nic oprócz klawiatury oraz nadajnika USB. Nie przewidziano nawet baterii, w które należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.