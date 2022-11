Skład na Meksyk! Tak zagramy o trzy punkty!

Już o 17:00 reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz na tegorocznym turnieju mistrzostw świata w Katarze. Czesław Michniewicz odkrył karty i ujawnił skład na Meksyk. Kto zagra w pierwszej jedenastce?

Najważniejszy mecz turnieju?

Argentyna jest zdecydowanym faworytem nie tylko naszej grupy, ale również całego turnieju. Dlatego też można śmiało napisać, że to oni zajmą pierwsze miejsce w grupie C. Polska, Meksyk i Arabia Saudyjska będą bić się o drugą lokatę i dlatego też dzisiejszy mecz otwarcia dla Polaków i Meksykanów jest niezwykle ważny. Może on przybliżyć zarówno jedną, jak i drugą reprezentację do awansu do kolejnej fazy mistrzostw.

Skład na Meksyk nie był znany do samego momentu ogłoszenia, jednak już wczoraj dowiedzieliśmy się jakim ustawieniem prawdopodobnie wyjdziemy na pierwszy mecz na tegorocznych mistrzostwach. Czesław Michniewicz planuje wyjść formacją 4-3-2-1. Tak przynajmniej sugeruje kadr, który znalazł się na ostatnim filmiku zza kulis zgrupowania reprezentacji w Katarze. Możliwe, że była to jednak zamierzona akcja naszego trenera, który chciał zmylić przeciwników!

Czy ujawnienie formacji na ostatnich kulisach było zamierzonym ruchem Czesława Michniewicza? Fot. PZPN

Skład na Meksyk! Tak zagramy!

Poniżej znajdziecie jedenastkę naszej reprezentacji, która od pierwszej minuty będzie walczyć o punkty. Oto skład na Meksyk!

Wersja tekstowa:

1. Szczęsny, 18. Bereszyński, 15. Glik, 14. Kiwior, 2. Cash, 13. Kamiński, 10. Krychowiak, 19. S. Szymański, 20. Zieliński, 21. Zalewski, 9. Lewandowski.

Źródło: Łączy nas piłka