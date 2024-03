Skład na Walię! To ich wyznaczył Probierz do walki o awans!

Skład na Walię ujawniony! Michał Probierz ujawnił jedenastkę piłkarzy, którzy od pierwszej minuty powalczą o awans na murawie stadionu w Cardiff z reprezentacją Walii. Czy wyznaczeni przez niego zawodnicy udźwigną presję?

Trzech zawodników poza składem

Już kilkanaście godzin wcześniej dowiedzieliśmy się, że poza kadrą meczową znalazło się trzech zawodników, z czego jeden, który zagrał kilka minut przeciwko Estonii. Mowa tutaj o Jakubie Moderze, którego dziś na boisku nie zobaczymy na pewno. Na trybunach usiądzie także Paweł Bochniewicz, a także dowołany do kadry po kontuzji Matty’ego Casha, Paweł Wszołek.

Walia vs Polska – mecz o awans na Euro 2024. Fot. internet/edycja własna

Skład na Walię na pewno będzie pozbawiony tych zawodników. Michał Probierz ma zdecydowany plan i wierzy, że wyznaczeni przez niego zawodnicy zrealizują go w stu procentach. Jest to jedyna i ostatnia szansa na wywalczenie awansu na Euro 2024 i droga do finałów wiedzie przez Cardiff.

Walia jest faworytem spotkania na stadionie w Cardiff. Czy Polakom uda się awansować dalej? Fot. Wikipedia/Stadion w Cardiff.

Skład na Walię ujawniony. Oto jak zagramy

Michał Probierz ujawnił skład na Walię, który od pierwszej minuty powalczy o zwycięstwo w finale baraży przeciwko Walii.

Ta jedenastka powalczy od pierwszej minuty z Walijczykami! Fot. Łączy nas Piłka

Mecz Walia vs Polska rozpocznie się o 20:45, a jego transmisja odbywać będzie się na kanale pierwszym Telewizji Publicznej, na TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl.

Źródło: opr. wł./ŁNP