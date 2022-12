Reprezentacja Polski zagra dziś swój ostatni mecz w ramach fazy grupowej Mistrzostw Świata w Katarze. Przeciwnikiem Biało-czerwonych będzie Leo Messi i spółka. Obie drużyny liczą na awans. Oto skład Polaków na Argentynę. Na kogo postawił Czesław Michniewicz?

Polacy walczą o awans. Argentyńczycy również!

Przed ostatnią kolejką fazy grupowej Mistrzostw Świata w Katarze sytuacja w grupie C nie jest jasna dla żadnej drużyny, ponieważ zarówno Polska, jak i Argentyna, Meksyk oraz Arabia Saudyjska w dalszym ciągu mogą awansować do kolejnej rundy mundialu. Na ten moment to nasza reprezentacja okupuje pierwsze miejsce z czterema punktami. Tuż za Polakami są Argentyńczycy i Saudyjczycy z trzema punktami. Meksyk jest na ostatnim miejscu z jednopunktowym dorobkiem.

Czy skład Polaków na Argentynę będzie podobny, jak w przypadku meczu z Arabią Saudyjską? Czy może Czesław Michniewicz postawi na bardziej defensywne rozwiązanie? Polacy do pewnego awansu potrzebują wygranej lub remisu. Przy takim scenariuszu nie będziemy musieli oglądać się na wynik drugiego spotkania. Oba mecze będą rozgrywane równolegle. Jeśli jednak przegramy, to musimy liczyć na poszczególne scenariusze, jeśli chcemy awansować do 1/8 finałów mistrzostw świata.

Na kogo postawił Czesław Michniewicz w starciu z Argentyną?

Skład Polaków na Argentynę. Oni zagrają o awans!

Czesław Michniewicz podał skład Polaków na Argentynę. Ta jedenastka powalczy od pierwszej minuty o zwycięstwo. Czy Polakom uda się zatrzymać Leo Messiego?

Skład Polaków na Argentynę. Tak zagramy o awans!

1. Szczęsny, 18. Bereszyński, 14. Kiwior, 15. Glik, 2. Cash, 20. Zieliński, 10. Krychowiak, 6. Bielik, 24. Frankowski, 16. Świderski, 9. Lewandowski

