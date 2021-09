Skład Polaków na mecz z Albanią. Będą trzy punkty?

Paulo Sousa odkrył karty na dzisiejszy mecz z Albanią w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Oto jak przedstawia się skład Polaków, który od pierwszych minut powalczy o trzy punkty!

Paulo Sousa ma spore problemy kadrowe

Wrześniowe mecze rozgrywane w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze będą decydującymi starciami w grze o udział w turnieju, który zostanie rozegrany w grudniu. Paulo Sousa ma jednak spory orzech do zgryzienia, ponieważ aż pięciu kluczowych zawodników walczy z urazami. Z podstawowego składu wypadł Mateusz Klich, który został zarażony koronawirusem. Nie zgra także Krzysztof Piątek dochodzący do siebie po złamaniu stawu skokowego. Portugalczyk nie będzie mógł także skorzystać z Kacpra Kozłowskiego, Dawida Kownackiego oraz Sebastiana Szymańskiego. Skład Polaków na mecz z Albanią będzie więc wyglądał zupełnie inaczej.

Przeczytaj także: Polska – Albania. Gdzie oglądać mecz?

W miejsce niezdolnych do gry Paulo Sousa powołał zawodników z listy rezerwowej. Do kadry dołączył Kamil Piątkowski z RB Salzburg oraz Jakub Kamiński z Lecha Poznań. Powołani zostali również Mateusz Slisz z Legii, a także Damian Szymański z AEK Ateny. Skład Polaków mógł uzupełnić Michał Karbownik i Jakub Świerczok. Pierwszy z nich jednak dopiero, co zmienił klub i ważne jest to, aby się zaaklimatyzował. Z kolei powołanie Świerczoka nie było możliwe, a to ze względu na sprawy logistyczne. Napastnik od tego sezonu występuje w Japonii.

Skład Polaków na pojedynek z Albanią

Paulo Sousa jednak musiał zdecydować się na wystawienie optymalnego składu, który według niego jest najlepszym możliwym wyborem. Tak przedstawia się skład Polaków na dzisiejsze starcie z Albanią w ramach spotkań eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze.

Źródło: Twitter ŁNP