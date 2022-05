Słuchawki AirPods uszkodziły słuch dziecka? Rodzice pozywają Apple

Każdy z nas, podczas słuchania muzyki, chociaż raz dostał powiadomienie o zbyt wysokiej głośności, która w długotrwałym użytkowaniu, mogłaby uszkodzić słuch. Większość z nas to ignoruje. Apple dostało jednak pozew do sądu, ponieważ według rodziców, to właśnie słuchawki AirPods sprawiły, że ich dziecko straciło słuch.

Słuchawki AirPods uszkodziły słuch dziecka?

Jeśli nie słyszeliście o Amber Alert, to już spieszymy z wyjaśnieniem. Amber Alert to wykorzystywany na terenie kraju, m.in. Stanów Zjednoczonych alarm, który wysyłany jest do środków masowego przekazu i nadawany na urządzenia elektroniczne. Jego celem jest zaalarmowanie społeczeństwa, w przypadku kiedy dziecko zaginie lub zostanie porwane. Ma to na celu zwiększenie prawdopodobieństwa znalezienia nieletniej osoby. W Europie używa się określenia Child Alert, jednak w przypadku tego rozwiązania, ogranicza się on jedynie do wysyłania zdjęć zaginionego dziecka do mediów.

Przeczytaj także: Huawei Watch GT 3 Pro dostępny w przedsprzedaży w Polsce. Ile kosztuje?

Amber Alert jest więc sygnałem, którego nie sposób przeoczyć, zwłaszcza jeśli korzystamy ze smartfona, ponieważ powiadomienie tego alarmu jest donośne i generuje piskliwy dźwięk. Jest to bardzo logiczne, ponieważ ma zwrócić uwagę społeczeństwa na sytuację. Do uruchomienia alarmu doszło jakiś czas temu. Niestety, ucierpiał na tym 12-latek, który uszkodził słuch. W momencie, kiedy Amber Alert doszło na jego smartfon, ten miał w swoich uszach słuchawki AirPods. Za uszczerbek na zdrowiu rodzice 12-letniego chłopca oskarżają Apple.

Apple pozwane na wysoką kwotę

Rodzice chłopca, który podczas otrzymania alarmu Amber Alert miał na sobie słuchawki, pozwali producenta, ponieważ według nich, to właśnie gigant technologiczny jest odpowiedzialny za “rozerwanie” błony bębenkowej chłopca. W pozwie można przeczytać, że to właśnie wysoki dźwięk spowodował uszkodzenia ślimaka. Efektem tego była stała utrata słuchu w jednym uchu. Chłopiec przez kolejne dwa lata borykał się z zawrotami głowy, szumami w uszach i nudnościami.

Słuchawki AirPods uszkodziły słuch dziecka? Rodzice pozywają Apple 25

Rodzice oskarżają Apple m.in. o to, że producent nie wysyła użytkowników przed tego typu powiadomieniem, co w skutkach może doprowadzić do utraty słuchu podczas korzystania ze słuchawek AirPods. W pozwie stwierdzono także, że gigant z Cupertino produkuje “wadliwe” akcesoria audio, które automatycznie nie obniżają poziomu głośności, gdy na smartfon przychodzi powiadomienie tego typu. Oczywiście rodzice poszkodowanego dziecka domagają się dużego odszkodowania.

Źródło: MacRumors