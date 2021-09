Smartfony będą wspierane przez minimum 7 lat? Tego chce niemiecki rząd

Kupując nowy smartfon, chcemy, aby producent wspierał go jak najdłużej. Producenci stosują różne przedziały czasowe, w których to ich flagowe smartfony mają wsparcie dla nowego systemu. W przypadku iPhone wsparcie Apple trwa średnio 3/4 lata, u Samsunga – 4. Niemiecki rząd chce, aby wsparcie smartfonów było dłuższe!

Wsparcie smartfonów będzie dłuższe?

Wsparcie systemowe dla starszych urządzeń jest bardzo ważne. Wprowadzone są nie tylko nowe funkcje, które nie były dostępne na starej wersji systemu, ale przede wszystkim producent wprowadza zmiany w kwestii bezpieczeństwa. Dlatego też niemiecki rząd wysłał do Unii Europejskiej propozycję, w której to sugeruje, że wsparcie smartfonów powinno trwać co najmniej 7 lat od czasu premiery urządzenia.

Według przesłanek niemieckiego rządu, producenci, na których czele stoją takie marki jak Samsung i Apple powinni zapewnić przede wszystkim poprawki zabezpieczeń. Propozycja nie obejmuje jedynie kwestii softwarowych, ale również części zamiennych dla tego typu urządzeń. Producenci po kilku latach wycofują z produkcji elementy zamienne. Niemiecki rząd chce, aby były one produkowane siedem lat po premierze telefonu.

Powód jest prosty – ekologia!

Powodem tej decyzji niemieckiego rządu, który przedstawił swoje propozycje Komisji Europejskiej, jest prosty – zmniejszenie elektrośmieci. Unia Europejska w ostatnim czasie swoją główną uwagę kieruje ku ekologii, dlatego wprowadzenie takiej ustawy, pozwoliłoby na ograniczenie elektrycznych śmieci. Wsparcie smartfonów, które trwałoby co najmniej 7 lat, sprawiłoby, że przez dłuższy czas używalibyśmy jednego telefonu.

Sama Unia Europejska planuje wprowadzić zmiany w tej kwestii. Komisja Europejska szykuje ustawę, która to mówi o obowiązkowym wsparciu każdego telefonu czy tabletu przez pięć lat. Niemiecki rząd będzie starał się wydłużyć ten okres o kolejne dwa lata. Nasi zachodni sąsiedzi mówią także o serwisowaniu telefonu i jego kosztach. Po dłuższym czasie części zamienne mają po prostu kosztować tyle samo, co ma sprawić, że będzie to o wiele bardziej opłacalne, niż zakup nowego urządzenia.

Źródło: Indiatimes