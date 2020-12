Smartfony z 5G – ranking. Polecane modele

Wokół sieci 5G krąży wiele legend. Fani teorii spiskowych łączą najnowszą technologię z pandemią COVID-19. Tak czy inaczej, została ona już wprowadzona w życie i coraz więcej osób ma do niej dostęp. Dlatego też warto sprawdzić smartfony z 5G. Nasz ranking prezentuje polecane modele wykorzystujące najnowszą sieć.

LTE powoli przestaje nam wystarczać. I nie, nie mówię tutaj o “zwykłych śmiertelnikach”, a o rozwiązaniach przemysłowych i biznesowych, gdzie prędkości osiągane przez sieć najnowszej generacji pozwalają na przykład na uruchomienie autonomicznej sieci autobusów. Oczywiście, również i my, użytkownicy prywatni możemy już w pewnych miejscach korzystać z tego standardu sieci komórkowej. Rzecz jasna w określonych warunkach i z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. Sprawdźmy więc jakie smartfony z 5G są dostępne na rynku. Warto wiedzieć, że dziś ta technologia nie oznacza, że mamy do czynienia z modelem flagowym. Idealnym przykładem jest Realme X50 5G, czyli smartfon kosztujący 1500 zł. Nie wyprzedzajmy jednak faktów. Oto ranking telefonów z 5G.

Smartfony z 5G nie muszą być drogie. Udowadnia to OPPO Reno 3 8/128GB

Procesor: MediaTek Helio P90

Pamięć RAM: 8 GB

Akumulator: 4025 mAh

Nośnik danych: 128 GB + możliwość zamontowania karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Ekran: AMOLED 6,4-cala 2400 x 1080

Aparat: tył: cztery obiektywy, 48 Mpix główny, przód: 44 Mpix

Złącza: Jack 3,5 mm, USB typu C

Cena: około 1300 zł

Najtańsza propozycja w rankingu. Jak widać smartfony z 5G nie muszą być bardzo drogie. Model ten wyposażony jest w zaawansowany aparat, który docenią fani mobilnej fotografii. Na tylnej części obudowy umieszczono cztery obiektywy: główny 48 GB, teleobiektyw 13 MP, ultraszerokokątny 8 MP oraz monochromatyczny 2 MP. Warto zauważyć, że model ten oferuje również 5x hybrydowy zoom. Jest on niezwykle przydatny podczas fotografii wnętrz, krajobrazów czy architektury. Na froncie umieszczono 44 MP sensor, który oferuje świetne zdjęcia typu selfie (również w nocy). Wracając jeszcze do obiektywów na tyle, dużym atutem jest stabilizacja wideo również w szerokim kadrze. OPPO Reno 3 to nie tylko świetne aparaty. Model ten wyposażono w 8-rdzeniowy procesor MediaTek P90 oraz 8 GB pamięci RAM. Świetnie wypada również ekran AMOLED o przekątnej 6,4-cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD+. Dużym atutem smartfonów OPPO jest ich szybkie ładowanie. W pół godziny Reno 3 zyska 50 % pojemności akumulatora.

Motorola moto G 5G Plus 6/128GB

Procesor: Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć RAM: 6 GB

Akumulator: 5000 mAh

Nośnik danych: 128 GB + możliwość zamontowania karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 1 TB

Ekran: LTPS TFT 6,7-cala 2520 x 1080

Aparat: tył: cztery obiektywy, 48 Mpix główny, przód: 16 Mpix

Złącza: Jack 3,5 mm, USB typu C

Cena: około 1500 zł

Kolejne potwierdzenie, że smartfony z 5G mogą być niedrogie, a przy okazji w miarę wydajne. Oczywiście moda w przypadku urządzeń mobilnych “nakazuje” producentom, aby umieszczali jak największą liczbę obiektywów. Nie inaczej jest w tym przypadku, ponieważ model ten ma aż cztery “oczka”. 48 MP, 8 MP, 5 MP i 2 MP. Z przodu z kolei mamy dwa aparaty: 16 MP i 8 MP. Rzecz jasna, obiektywy oferują przygotowanie ultraszerokokątnych fotek (także w trybie selfie). Noc? Nie robi na nim żadnego wrażenia. Pojemny akumulator ma według producenta zapewnić dwa dni pracy, aczkolwiek celowałbym bardziej w jeden intensywny dzień. Zawsze mamy w razie czego możliwość podpięcia szybkiej ładowarki. Oczywiście ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 765G sprawdza się nawet w najbardziej wymagających grach czy aplikacjach.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/128GB

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć RAM: 8 GB

Akumulator: 5000 mAh

Nośnik danych: 128 GB + możliwość zamontowania karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Ekran: IPS TFT 6,67-cala 2340 x 1080

Aparat: tył: trzy obiektywy, 108 Mpix główny, przód: 20 Mpix

Złącza: USB typu C

Cena: około 2000 zł

Xiaomi Mi 10T Pro imponuje podzespołami. Można śmiało stwierdzić, że model ten jest flagowcem. Szczególnie mowa o procesorze. Ośmiordzeniowy CPU Snapdragon 865 sprawdza się w każdych warunkach. To nie on jednak jest najciekawszym elementem tego smartfona. Zacznijmy od tego, że ekran oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 144 klatek na sekundę. To świetny wynik. W praktyce podczas grania nie mamy żadnych opóźnień, a obraz jest niezwykle dynamiczny. Kolejnym atutem tego modelu jest szybkie ładowanie, które akumulator o pojemności 5000 mAh ładuje do pełna w godzinę. Nie sposób nie wspomnieć o imponujących liczbach dotyczących aparatów. Na tyle mamy trzy obiektywy: 108 MP, 13 MP i 5 MP. Z przodu natomiast jest jedno “oczko” 20 MP. Zdjęcia zdjęciami, ale w przypadku tego smartfona możecie nagrywać filmy w rozdzielczości 8K!

Motorola Edge 6/128GB

Procesor: Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć RAM: 6 GB

Akumulator: 4500 mAh

Nośnik danych: 128 GB + możliwość zamontowania karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Ekran: OLED 6,7-cala 2340 x 1080

Aparat: tył: trzy obiektywy, 64 Mpix główny, przód: 25 Mpix

Złącza: USB typu C, Jack 3,5 mm

Cena: około 2500 zł

Motorola Edge to przede wszystkim jeden z flagowych smartfonów z 5G w ofercie tego producenta. Interesujący design może się podobać, ale i… irytować. Szczególnie mowa o zaokrąglonych bokach, przez które ekran nachodzi na boki. Podczas trzymania smartfona w dłoni możemy przypadkowo uruchomić jakąś aplikację. Plus za jakość dźwięku, jaki generują głośniki. Szczególnie, że są one wspierane programowo przez technologię Technical Grammy. Również pod kątem robienia zdjęć model ten wypada bardzo dobrze. Przede wszystkim robi dobre fotki nawet przy gorszym oświetleniu. W sumie mamy do dyspozycji aż trzy obiektywy: 64 Mpix, 16 Mpix, 8 Mpix. Z przodu z kolei obiektyw do zdjęć selfie ma 25 Mpix co zapewnia nie tylko dobre fotki, ale również odpowiednią jakość wideorozmów.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć RAM: 6 GB

Akumulator: 4500 mAh

Nośnik danych: 128 GB + możliwość zamontowania karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 1 TB

Ekran: Super AMOLED 2X, 6,5-cala 2400 x 1080

Aparat: tył: trzy obiektywy, 12 Mpix główny, przód: 32 Mpix

Złącza: USB typu C

Cena: około 3000 zł

Smartfon, którego recenzja pojawi się niebawem na łamach naszego portalu. Galaxy S20 FE 5G to przede wszystkim fantastyczny ekran Super AMOLED oferujący odświeżanie na poziomie 120 Hz, co będzie zauważalne przede wszystkim w grach. Dużym atutem tego modelu jest również szybkie ładowanie, dzięki czemu w mgnieniu oka naładujemy akumulator zapewniający spokojnie jeden dzień intensywnej pracy. Ilość megapikseli nie równa się jakości fotek. To potwierdzenie tego, jakie obiektywy umieszczono na tylnej części obudowy smartfona. A jest tam przede wszystkim 12 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix. Mniejsza liczba megapikseli wcale nie przeszkadza w uzyskaniu fajnej jakości zdjęć – również w nocy. Oczywiście, nie muszę wspominać o podzespołach, bowiem w tym przypadku są one naprawdę z wyższej półki. Topowy procesor, duza ilość pamięci RAM oraz spory magazyn na dane. W końcu to flagowiec.

Smartfony z 5G – Apple iPhone 12 Pro 128 GB, ale i cała „rodzina” „dwunastki”

Procesor: Apple A14 Bionic

Pamięć RAM: 6 GB

Akumulator: b.d. mAh

Nośnik danych: 128 GB

Ekran: OLED, 6,1-cala 2532 x 1170

Aparat: tył: trzy obiektywy, 12 Mpix główny, przód: 12 Mpix

Złącza: Lightning

Cena: około 5200 zł

Tak, tak. Zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie “dwunastki”, a więc i Mini i Pro również to smartfony z 5G. Ale wrzuciłem konkretną specyfikację pod ten model, dlatego też w nagłówku został umieszczony 12 Pro. W sumie niebawem planuję opisać jego wady i zalety. Tak czy inaczej, flagowiec Apple’a, wypsoażony w powłokę Ceramic Shield na ekranie zapewniającą zwiększoną odporność na upadki. Na szczęście nie testowałem. Trzy obiektywy z tyłu pozwalają na przygotowanie fantastycznych fotek – również w nocy. Serio, jakościowo nocne zdjęcia iPhone 12 Pro wychodzą świetnie. Tak, nie ma w opakowaniu ładowarki co jest nieporozumieniem. Tak, słuchawek również nie znajdziecie. Aczkolwiek tym akurat się nie martwiłem, bo i tak nigdy nie korzystałem z modeli Apple’a.

Bateria? Spokojnie wystarcza na dzień pracy. Ba, nawet dwa. Ogólnie przy umiarkowanym wykorzystywaniu model ten “wytrzymywał” przez 24h. Co jeszcze? Świetna jakość obrazu za sprawą wysokiej rozdzielczości i ekranu OLED. Ładowanie? Miewałem smartfony ze znacznie szybszym. Oprogramowanie? Rewelacja. Cóż, Apple stworzył naprawdę porządny system, który jak wiadomo jest zintegrowany z podzespołami, dlatego też nie możemy porównywać specyfikacji technicznej z modelami wyposażonymi w Androida. Można mieć jednak uwagi do tego, jak szybko rozładowuje się bateria podczas korzystania z sieci 5G, co akurat jest bardzo irytujące.