Sony przygotowało super prezent dla posiadaczy PS5!

Zakup PlayStation 5 nie należy do najprostszych. Nowa generacja konsol od Sony rozchodzi się jak świeże bułeczki, a japoński koncern nie wyrabia z uzupełnianiem sklepowych półek. Osoby, którym udało kupić się konsolę PS5, mogą liczyć na niespodziankę od producenta! Sony przygotowało promocję, w ramach której każdy posiadacz konsoli nowej generacji zyska półroczny dostęp do usługi Apple TV+ zupełnie za darmo!

PlayStation 5 to urządzenie wielofunkcyjne

Konsola PlayStation 5 zadebiutowała na rynku w listopadzie 2020 roku. Z racji pandemii i problemu na rynku półprzewodników, japoński koncern nie wyrabia z dostawą PS5 na półki sklepowe. Tym, którym udało się zakupić konsolę, mogą cieszyć się możliwości, jaki oferuje ten sprzęt do grania. Na konsolę od Sony pojawia się coraz więcej tytułów, które wykorzystują pełne możliwości PlayStation 5. Konsola jednak nie jest urządzeniem, które ogranicza się tylko do gier.

PS5 jest w stanie także odtwarzać filmy i seriale. Czy to za pomocą serwisów streamingowych, czy nośników takich jak pendrive, czy płyty blu-ray. Jeśli z konsoli korzystacie również w taki sposób, to Sony przygotowało dla was specjalną niespodziankę, którą na pewno doceni każdy posiadacz nowej generacji japońskiej konsoli.

Posiadacze PS5 zyskują dostęp do AppleTV+

Sony przygotowało specjalną promocję, która daje każdemu posiadaczowi konsoli PS5 darmowy, półroczny dostęp do AppleTV+. Dostęp jest zupełnie darmowy, po skończeniu się promocji, jeśli AppleTV+ zainteresuje was swoją ofertą, abonament wynosi 24,99 PLN. Warto zaznaczyć, że promocja trwa aż do 22 lipca 2022 roku!

Posiadacze konsoli PlayStation 5 mogą skorzystać z promocji na AppleTV+.

Z promocji PS5 można skorzystać w bardzo prosty sposób. Wystarczy tylko znaleźć aplikację Apple TV App na pasku lub we „wszystkich aplikacjach” po odpaleniu konsoli, pobrać ją i postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie. Zalogować się do usługi za pomocą swojego Apple ID (jeśli go nie macie, musicie go stworzyć). Po wykonaniu tych kroków możecie korzystać z usługi AppleTV+ przez pół roku zupełnie za darmo. Bardzo ważne jest to, że nawet jeśli teraz korzystać z subskrypcji, możesz również skorzystać z promocji Sony.