Sony stworzyło system car audio, przez który nie wysiądziesz z auta

System car audio to ważny element każdego samochodu. Każda osoba, która posiada auto, chce aby głośniki oferowały wysoką jakość dźwięku. Jeśli więc planujecie wymienić system audio w swoim samochodzie, to zwróćcie oczy w stronę japońskiego producenta, ponieważ zestaw głośników z serii Sony Mobile ES został zapowiedziane.

Sony Mobile ES zwiększy jakość muzyki w Twoim samochodzie

Seria Sony Mobile ES to zestaw głośników, które zaoferują wysoką jakość dźwięku w aucie. Rodzina produktów mobile ES obejmuje głośniki samochodowe XS-162ES o średnicy 16 cm, koncentryczne głośniki dwudrożne XS-160ES o średnicy 16 cm. W skład wchodzą również dwudrożne głośniki koncentryczne XS-690ES o wymiarach 16 x 24 cm, a także dwudrożny głośnik koncentryczny XS-680ES 16 x 20 cm. Całość dopełnia subwoofer XS-W104ES o średnicy 25 cm.

Sony stworzyło głośniki, które cechują się wysoką jakością dźwięku. Świetnie brzmienie osiągnięta za pomocą udoskonaleniom technicznym, które sprawią, że głośniki z serii Sony Mobile ES wiernie odwzorują każdy wydźwięk, a słuchanie muzyki w naszym aucie będzie samą przyjemnością.

Czym cechują się głośniki z najnowszej serii systemu audio japońskiego producenta?

Głośniki XS-162ES, XS-160ES, XS-690ES i XS-680ES wyposażono w membranę wykonaną z materiału o nazwie MRC (Mica Reinforced Cellular). Materiał MRC wytwarzany jest przez firmę Sony, i to właśnie z niego produkuje są membrany głośników z serii Sony Mobile ES. Membrany te cechują się dużą sztywnością, niskim poziomiem zniekształceń pod wpływem rezonansu oraz przede wszystkim lekkością. W głośnikach Mobile ES zastosowano trzecią generację tego materiału, która jest oczywiście bardziej zaawansowana niż poprzednia. Jednostka niskotonowa z materiału MRC gwarantuje lepsze pasmo przenoszenia, wysoką miękkość dźwięku i niezwykle naturalne brzmienie. Materiał MRC osadzono w specjalnie zaprojektowanej strukturze z włóknami aramidowymi, które tłumią rezonans membrany i znacząco ogranicza występowanie zniekształceń zarówno w niskich, jak i średni i wysokich częstotliwościach.

To nie wszystko, ponieważ głośniki Mobile ES od Sony wykorzystują kolejną nowatorską technologię japońskiego producenta. W zawieszeniu jednostki niskotonowej wykorzystano wyraźnie krzywolinijne nacięcia, których zadaniem jest poprawa symetrii amplitudy pionowej. Odpowiedzialne są również za ograniczanie zniekształceń dźwięku i lepszą klarowność brzmienia. Z kolei membrana jednostki wysokotonowej z miękką kopułką przymocowano bezpośrednio do cewki drgającej. Takie połączenie sprawia, że możliwa jest reprodukcja bardzo wysokich częstotliwości i rozszerzenie pasma przenoszenia do 40 kHz.

Głośniki Sony Mobile ES wyposażone zostały w kosz z pięcioma słupkami, który rozprasza rezonans oraz technologię Dynamic Air Diffuser. Technologia zapewnia efektywną cyrkulację powietrza, co sprawia, że stożek porusza się płynnie, a cewka drgająca jest wydajnie chłodzona.

Model XS-690ES

XS-680ES

Model XS-160ES

Głośniki Sony Mobile ES XS-162ES może pochwalić się zaawansowaną technologią

Model Sony Mobile ES XS-162ES wyposażono w korektor fazy tłumiący rezonans. Dzięki temu głośnik niskotonowy oferuje idealną charakterystykę częstotliwości. Na pokładzie znajdziemy sztywną cewkę aluminiową oraz technologię Dynamic Air Diffuser, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać szerokie pasmo przenoszenia, a także dynamiczny bas.

W tym samym modelu znajdziemy także złącza bi-am i przełącznik wzmocnienia w zwrotnicy. Głośnik XS-162ES posiada zwrotnicę klasy audiofilskiej, którą wyposażono w zoptymalizowany kondensator foliowy wykonany z metalizowanego polipropylenu. Mniejszy poziom rozpraszania sprawi, że dźwięk jest gładki, nawet w najwyższych rejestrach. Znajdującą się tutaj zwrotnicę można również wykorzystać w konfiguracji bi-amp, co pozwoli na ograniczenie zniekształceń sygnału kierunkowego do głośnika wysokotonowego przy wysokim poziomie na wejściu głośnika niskotonowego. System posiada dedykowany przełącznik wzmocnienia, który odpowiedzialny jest za równoważenie sygnału trafiającego do zarówno do głośnika niskotonowego, jak i wysokotonowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie kontrolować dźwięk głośnika wysokotonowego, w momencie gdy wszystkie głośniki podłączone są do jednego wzmacniacza.

Model XS-162ES

A co potrafi Subwoofer XS-W104ES?

Subwoofer XS-W104ES wchodzący w skład rodziny Sony Mobile ES wyposażono w membranę MRC o strukturze plastra miodu. Materiał MRC Honeycomb zaprojektowano specjalnie do subwooferów. Podstawowym elementem membrany jest materiał przypominający piankę, w którym włókna tworzą strukturę plastra miodu. Cechuje się on dużą sztywnością – aż 10-krotnie wyższa niż w przypadku zwykłego polipropylenu. Zastosowanie materiału MRC Honeycomb pozwala uzyskać dokładny i mocny bas przy niskich zniekształceniach. Trzecia generacja tego materiału gwarantuje szersze pasmo przenoszenia i bardziej miękkie brzmienie.

Subwoofer XS-W104ES

XS-W104ES wyposażono także w zawieszenie z niezależnymi nacięciami. Poprawiają one symetrię amplitudy pionowej, ograniczają zniekształcenia i sprawiają, że dźwięk jest bardziej klarowny. Dodatkowo znajdziemy tutaj kosz z pięcioma słupkami i wspominaną wcześniej technologię Dynamic Air Diffuser. Dodatkowo w subwooferze z serii Mobile ES wykorzystano resor z progresywną zmianą wysokości, który zoptymalizowany został pod kątem akustyki. Zwiększa on moc wejściową i przepływ powietrza, a jego profil gwarantuje szybsze i dokładniejsze amortyzowanie stożka głośnika. Przewód doprowadzający cewkę drgającą przymocowany jest do resora, co pozwala uniknąć zniekształceń dźwięku i zapewnia czystość sygnału.

Głośniki Sony Mobile ES bedą dostępne w sprzedaży w czerwcu 2021. Więcej informacji tutaj.