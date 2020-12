Sony Xperia 10 II Test – Czy warto kupić?

Sony wydała na rynek smartfon o nazwie Sony Xperia 10 II, który od razu przyciąga wzrok designem. Ma on ekran o kinowych proporcjach, co sprawia, że kształt całego urządzenia również jest nietypowy. Czy jest to wada czy zaleta? Zapraszam do lektury.

Sony Xperia 10 II – Parametry techniczne

wymiary: 157 x 69 x 8.2 mm

waga: 151 g

bateria: 3600 mAh, szybkie ładowanie Power Delivery 18 W

wyświetlacz: 6 cali o rozdzielczości 1080 na 2520 (457 ppi), OLED, 16 M kolorów

Gorilla Glass 6

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665, 4 x 2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4 x 1.8 GHz Kryo 260 Silver

4 GB RAM

128 GB pamięci wbudowanej + microSDXC (do 1 TB)

system: Android 10

audio: mono + jack 3.5 mm

łączność: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, NFC, GPS

USB-C 2.0

aparaty: 12 MP, f/2.0 (szerokokątny), 8 MP, f/2.4 (standard), 8 MP, f/2.2 (ultraszerokokątny 120 stopni)

aparat selfie: 8 MP, f/2.0

Budowa i pierwsze wrażenia

Po otwarciu skromnego białego pudełka ukazuje nam się Sony Xperia 10 II, kabel USB, ładowarka oraz słuchawki. Niestety ładowarka o mocy zaledwie 7.5 W. Wygląd telefonu również nie jest jakiś wyjątkowy, a jedyne co wyróżnia go na tle konkurencji to nieszablonowe rozmiary. Wersja w kolorze czarnym jest stylowa i zdecydowanie jest ona najlepszym wyborem.

Jeżeli chodzi o zastosowane materiały to ramka wykonana jest z plastiku i dość dobrze układa się w dłoni. Przód i tył telefonu to szkło Gorilla Glass 6, co sprawia, że jest on bardzo śliski w styczności z tkaninami. O ile z ręki raczej nam się nie wyśliźnie, to o spodnie nie byłbym taki pewny… w szczególności dresy. Lubię chodzić w wygodnych luźnych dresach i za każdym razem jak siadałem telefon wysuwał się praktycznie od razu.

Z tyłu znajdziemy wyspę z trzema obiektywami aparatów, a dioda doświetlająca znajduje się pod tylnym szkłem na pleckach. Z przodu znajdują się dość duże ramki. Na górnej klasycznie – przedni aparat, czujnik oświetlenia i głośnik do rozmów. Na dolnej dość dobrze ukryty głośnik multimedialny. W górnej ramce znalazł się mikrofon redukcji szumów i gniazdo audio, a w dolnej gniazdo USB-C oraz mikrofon. Wszystkie przyciski znalazły się po prawej stronie urządzenia, a po lewej znajdziemy tylko slot na kartę SIM (dual SIM lub SIM i microSD).

góra

dół

przyciski po prawej stronie

slot na kartę

Ekran

Ekran o proporcjach 21:9 rozdzielczości 1080 x 2520 i 457ppi. W połączeniu z częstotliwością odświeżania 60 Hz daje nam to typowe dla klasy tego sprzętu wrażenia z użytkowania. Jakość obrazu jest bardzo dobra, a kąty widzenia i kontrast też na dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o jasność to czasami automatyczne 500 nitów nie wystarcza by komfortowo używać telefonu podczas słonecznej pogody. Sony Xperia 10 II posiada dwa tryby ustawienia jakości obrazu: oryginalny i standardowy. Osobiście dużo bardziej preferuje tryb oryginalny, który dużo lepiej odwzorowuje barwy.

Sony Xperia 10 II – Bateria

Xperia 10 II posiada ogniwo o pojemności 3600 mAh. Średni czas pracy wyświetlacza od ostatniego pełnego naładowania wynosił około 5 godzin co jest zadowalającym wynikiem. Jeżeli chodzi o czas pełnego ładowania to wynosi on nieco poniżej 3 godzin i nie da się ukryć, że na tle konkurencji wypada słabo. Jest to spowodowane dołączona w zestawie ładowarką, która moim zdaniem nie miała prawa tam się znaleźć. Smartfon wspiera bowiem standard USB Power Delivery (USB PD) o mocy 18 W. Podsumowując, telefon spokojnie wytrzyma jeden dzień przy umiarkowanym użytkowaniu. Jeżeli będzie potrzeba by szybko podładować urządzenie to w pół godziny uzyskamy procent baterii na poziomie 30%. Fajne jest to, że Sony oferuje ładowanie adaptacyjne, czyli 90% ładowane normalnie i pozostałe 10% „na określoną godzinę”. Brak ładowania indukcyjnego nie dziwi, chociaż szklane plecki i plastikowa ramka wskazywały na to, że będzie taka możliwość.

Oprogramowanie

Sony Xperia 10 II pracuje w oparciu o system Android 10. Wyposażony został dodatkowo w News Suite i Sony Imaging Edge, który wykorzystać możemy gdy posiadamy sprzęt fotograficzny tej firmy. Bardzo podobało mi się to, że wymuszane jest ujednolicenie kształtu ikon. Przy takich wymiarach ekranu przydatny jest tryb obsługi jedną ręką oraz tryb podzielonego ekranu. Minusem natomiast jest to, że użytkowanie telefonu nie jest płynne i trzeba przyzwyczaić się do sporadycznych problemów z zacięciami i opóźnieniami.

Wydajność i płynność działania

Tak jak wspomniałem wcześniej płynność nie jest znakiem rozpoznawczym tego modelu Sony. Często zdarzało się, że programy nie otwierały się tak szybko jak bym chciał. Nie jest to sprzęt dla wymagającego użytkownika co potwierdzają również testy benchmarkowe. Wyniki testów są słabsze niż wielu smartfonów, które kosztują mniej niż testowany model. Ośmiordzeniowy Snapdragon 665, wspierany 4 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci wewnętrznej nie jest więc wystarczającym połączeniem w tym przedziale cenowym.

W testach benchmarkowych Sony Xperia 10 II wypadł następująco:

Audio w Xperia 10 II

Wspomniany wcześniej głośnik ukryty jest w szczelinie pomiędzy ramką, a dolną krawędzią ekranu. Jest to świetne rozwiązanie estetyczne i sprawia, że jest on niezauważalny. Niestety jakości dźwięku nie da się pochwalić. Nie gra głośno a przy maksymalnej głośności dźwięk jest zniekształcony i niewyraźny. Jakość dźwięku jest po prostu słaba. Całą sytuację mogą uratować słuchawki. Nie obejdzie się jednak bez wydatków, ponieważ te dołączone do telefonu są dobre ale niewystarczające. Obecność jacka 3.5 sprawia, że nie musimy koniecznie kupować słuchawek bezprzewodowych, co jest dużym plusem.

Sony Xperia 10 II – Aparat

Główny aparat posiada matrycę 12 MP ze światłem 2,0 oraz obiektyw o ekwiwalencie ogniskowej 26 mm. Nie posiada on stabilizacji optycznej co jest minusem. Sony postawiło tutaj na prostotę i jest on dość klasyczny w swojej formie.

Drugi aparat z obiektywem standardowym posiada matrycę 8 MP ze światłem 2.4 i ekwiwalencie ogniskowej 52 mm. Nadaje się on również do portretów oraz zbliżeń.

Trzecie aparat to aparat ultraszerokokątny i posiada matrycę 8 MP ze światłem 2.2 również nie posiada stabilizacji. Obiektyw to fixed-focus o ekwiwalencie ogniskowej 16 mm.

trzy aparaty w Sony Xperia 10 II

Przedni aparat to 8 MP, f/2.0, 24mm.

Spodziewałem się od Sony tego, że aparat będzie priorytetem jednak jakość wykonywanych w dzień zdjęć jest przeciętna. Kolorystyka jest słaba i ponura oraz czasami wydawało mi się, że telefon robi zdjęcie dłużej niż powinien. Od naciśnięcia przycisku do pojawienia się zdjęcia mija czasami kilka sekund. Jest to bardzo niewygodne i pogorsza szanse na sprawne fotografowanie ruchomych obiektów. Wracając do kolorystyki, z jednej strony cieszę się, że telefon nie przesadza z nasyceniem kolorów, tak jak większość smartfonów z tej półki, ale z drugiej strony zastanawiam się czumu poszło to w przeciwnym kierunku. Można to „naprawić” używając HDR, jednak Sony Xperia 10 II nie został wyposażony w inteligentny HDR. Trzeba przełączyć aparat na tryb ręczny, a przełącznik HDR znajdzie się na górze aplikacji. Ogólnie aplikacja obsługi aparatu jest dość prosta omijając wspomniany właśnie problem.

Jeżeli chodzi o tryb nocny to działa on dla wszystkich aparatów głównych. Dla wszystkich działa po prostu słabo. Nie ma żadnych możliwości regulacji pracy i pozostawia wiele do życzenia.

Ogólnie wydawało mi się, że lepiej wyglądają zdjęcia bez trybu nocnego.

Video w Sony Xperia 10 II

Sony Xperia 10 II nagrywa w 4k w 30fps. Posiada elektroniczną stabilizację obrazu, która działa bez zarzutu. Gdy chcemy nagrywać w 60fps musimy przełączyć na FHD. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że stabilizacja przestaje działać, a nasze filmiki mogą wyglądać dość chaotycznie.