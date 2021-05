SpaceX Starship w końcu wylądował w całości!

Jak to się mówi, do trzech razy sztuka! SpaceX w środę po raz kolejny przeprowadziło test lotu statku Starship. Model o nazwie SN15 został zmodyfikowany i usprawniony względem poprzedniego wariantu, co miało zapewnić całkowity sukces. I tak rzeczywiście się stało, ponieważ SpaceX Starship SN15 powrócił na ziemię w jednym kawałku!

SpaceX Starship SN15 wylądował w jednym kawałku. W końcu!

Jakiś czas temu firma Elona Muska rozpoczęła pracę nad stworzeniem statku kosmicznego, który będzie służył astronautom do lotów na Księżyc i Marsa. SpaceX Starship, bo taką nazwę nosi kosmiczny pojazd nie miał lekkiego „życia”. Pierwsze kilka prototypów wystrzelonych w kosmos, wracały na ziemię w kilku kawałkach. Żadnego z nich nie udało się odzyskać w całości. Do dziś!

SpaceX Starship SN15 to najnowszy wariant, który w środę wystrzelono na wysokość około 10 kilometrów. Prodrecudra miała skończyć się tak samo, jak w przypadku poprzednich statków – próbą wyładowania statkiem w wyznaczonym miejscu. Po raz pierwszy w historii misja ta zakończyła się sukcesem. Maszyna osiadła na ziemi i nie eksplodowała! W przeciwieństwie do swojego poprzednika, model SN15 nie przyszykował nam niespodzianki po wylądowaniu. Zobaczcie jak wyglądał cały proces!

Kamień milowy w stronę lotów orbitalnych wykonany

Najnowszy wariant statku kosmicznego Starship SN15 został zaktualizowano nie tylko pod względem samej konstrukcji, ale także oprogramowania, które pozwoliło bezpiecznie posadzić maszynę na lądzie. Dzięki temu, statek nie eksplodował tak samo jak poprzedni. To kamień milowy w kroku do pełnoprawnych lotów w kosmos rakietą SpaceX.

Rakieta SpaceX będzie pojazdem kosmicznym wykorzystywanym do lotów na Księżyc i na Marsa!

Wystrzelenie i bezbłędne lądowanie statku SpaceX Starship SN15 to historyczny moment w kwestii lotów w kosmos. To właśnie statek firmy Elona Muska ma zaprowadzić kosmonautów na Księżyc i na Marsa. Według Muska, pierwsze loty orbitalne statku Starship mogłyby odbyć się jeszcze tego lata, jednak do tego potrzebny jest stopień Super Heavy, który nie został jeszcze przetestowany.