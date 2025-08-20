Sportowy tydzień #2. Derby w polskiej lidze i wiele więcej

Kolejny sportowy tydzień nabiera rozpędu i fani polskiej piłki nożnej szykują się na derbowe emocje, ponieważ na rodzimym podwórku z pewnością nie zabraknie emocji. Derby w polskiej lidze to nie wszystko! Co jeszcze ciekawego wydarzy się na arenie sportowej w tym tygodniu? Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdźmy to!

Derby w polskiej lidze x2. Śląsk i Pomorze będzie buzować od emocji

Derbowe spotkania zawsze sprawiają, że krew wśród kibiców płynie zdecydowanie szybciej, a adrenalina spowodowana takimi meczami sprawia, że nie tylko kibiców, ale również i zawodników nierzadko ponoszą emocje. W tej kolejce Ekstraklasy czekają nas dwa derbowe spotkania. W derbach Śląska zmierzy się Górnik Zabrze, który na własnym terenie zmierzy się z GKS-em Katowice.

Obie drużyny znajdują się na dwóch różnych końcach tabeli. Drużyna z Zabrza może mówić o świetnym starcie nowego sezonu najlepszej ligi piłkarskiej w naszym kraju. Po 5. kolejkach piłkarze Górnika meldują się na trzeciej pozycji w tabeli, co zaskakuje po odejściu Jana Urbana, który objął posadę selekcjonera reprezentacji Polski. Michał Gašparík, następca Urbana, bardzo dobrze poukładał drużynę, która może cieszyć się z wysokiej pozycji na starcie tego sezonu.

Z kolei sobotni przeciwnik Górnika Zabrze, czyli GKS Katowice, może mówić o zupełnie innym starcie nowych rozgrywek. Katowicki klub obecnie plasuje się na 15. miejscu w tabeli i ma tyle samo punktów (4 pkt), co Pogoń Szczecin, która znajduje się w strefie spadkowej. „Gieksa” z pewnością musi popracować nad obroną, ponieważ w pięciu kolejkach stracili już 10 bramek, co jest trzecim najgorszym wynikiem w lidze. Mecz rozegrany zostanie w sobotę, 23 sierpnia o godzinie 20:15.

Drugim spotkaniem derbowym w tej kolejce, będzie pojedynek obu ekip z Pomorza. Mowa tutaj oczywiście o Lechii Gdańsk, która na Polsat Plus Arena Gdańsk zmierzy się z Arką Gdynia, która po kilku sezonach w 1. lidze wróciła do najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich w Polsce. Patrząc na pozycje obu drużyn w tabeli, nie ma powodów do ekscytacji, jednak derby mają własne zasady. Lechia Gdańsk posiada zdecydowanie najgorszą obronę w tym sezonie i po 5. kolejkach straciła już 17 bramek, czego efektem jest ostatnie miejsce w tabeli. Arka Gdynia prezentuje się nieco lepiej, ponieważ drużyna zajmuje 14. miejsce. Czy Lechia przełamie złą passę i wygra swoje pierwsze spotkanie w tym sezonie?

Patrząc na formę na początku sezonu, to faworytem derbów Pomorza jest Arka Gdynia, jednak czy uda się sprostać oczekiwaniom, tego dowiemy się w niedzielę, 24 sierpnia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30.

Sportowy tydzień #2. Derby w polskiej lidze i wiele więcej!

Polskie drużyny walczą o Europę

Europejskich emocji w wydaniu polskich drużyn ciąg dalszy. Pomimo tego, że Lech Poznań przegrał w el. do Ligi Mistrzów z Crvena Zveda, to walczy o fazę grupową Ligi Europy. Polski klub w fazie play-off zmierzy się z belgijskim KRC Genk. Dobra informacja jest jednak taka, że gdyby pojedynek z belgijską drużyną nie pójdzie po myśli Kolejorza, to na jesień Lech Poznań zamelduje się w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Początek meczu Lech Poznań kontra KRC Genk przewidziany jest na godz. 20:30 w czwartek, tj. 21.08. Transmisja odbędzie się w telewizji publicznej i na stronie internetowej Telewizji Polskiej.

Lech Poznań gra o Ligę Europy. Czy pokona KRC Genk?

O udział w tej samej fazie rozgrywek Ligi Konferencji walczy także Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok. „Medaliki” w poprzedniej rundzie eliminacji zdołały wygrać z izraelskim Maccabi Hajfa. Cała otoczka wokół spotkania była bardzo napięta i nie obyło się bez kontrowersji pod kątem politycznym. Na trybunach pojawiły się jednoznaczne transparenty wycelowane w polski naród, co oczywiście wywołało burze emocji. Tym razem drużyna z Częstochowy zmierzy się z bułgarską drużyną Arda Kyrdżali – początek meczu o 21:00, transmisja również będzie dostępna w publicznej telewizji.

Szansa na trzy drużyny w europejskich pucharach jest bardzo wysoka, a żeby się tak stało, to Jagiellonia Białystok musi wygrać dwumecz ze swoim rywalem – albańskim Dynamem Tirana. Początek o godz. 21:00 na stadionie w Białymstoku.

Zarówno dla Rakowa, jak i Jagielloni są to mecze decydujące o awansie do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy.

Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok na ostatniej prostej do LKE! Uda się?

2. kolejka Premier League na horyzoncie

Najlepsza liga piłkarska świata ruszyła i nabiera rozpędu. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim dwa spotkania. Manchester City i Tottenham zmierzą się ze sobą w drugiej kolejce Premier League, co zapowiada się bardzo emocjonująco. The Citizens w ostatnim sezonie zajęli trzecie miejsce w tabeli, co z pewnością będą chcieli poprawić, zwłaszcza że przyzwyczaili swoich kibiców do wygrywania domowych trofeów. Na ten moment zaczęli bardzo dobrze, bo w pierwszej kolejce zmiażdżyli Wolverhampton aż 0 do 4. Podopieczni Pepa Guardioli szybko i sprawnie rozprawili się ze swoim przeciwnikiem i dzięki bilansowi bramkowemu liderują tabeli.

Sobotni przeciwnik „Obywateli” wcale nie okazał się gorszy i również pewnie wygrał swoje pierwsze spotkanie w tym sezonie Premier League. Tottenham podajmował u siebie Burnley i nie dał szans przeciwnikowi na pozytywny wynik. Koguty wygrały mecz 3 do 0 i przypisały sobie trzy punkty. Drużyna z Londynu liczy na spory sukces krajowy, jednak czy uda się to bez kluczowego zawodnika jak James Maddison, który doznał koszmarnej kontuzji wykluczającej go na kolejne kilka miesięcy? Wcześniej do MLS przeniósł się długoletni lider Tottenhamu, Heung-min Son. Czy taka zmiana wyjdzie drużynie na dobre? Początek meczu Manchester City – Tottenham w sobotę, 23 sierpnia, o godzinie 13:30.

2. kolejka Premier League i hit – Man City zmierzy się z Tottenhamem.

Jaka para drugiej kolejki Premier League prezentuje się równie ciekawie? Z pewnością pojedynek Liverpoolu z Newcastle United. Mistrz Anglii nie miał tak prostej przeprawy w pierwszym spotkaniu nowego sezonu, ponieważ dość mocno Liverpoolowi postawił się Bournemouth. Ostatecznie podopieczni Arne Slota pokonali gości 4:2. Z kolei Newcastle, piąta drużyna poprzednich rozgrywek, musiała zadowolić się jedynie wyjazdowym remisem z Aston Villa. Sroki mogą mówić o niedosycie, ponieważ gospodarze od 66. minuty grali w „dziesiątkę”, ponieważ Ezri Konsa zobaczył czerwony kartonik. Fani drużyny Newcastle liczą na to, że uda im się zaskoczyć obecnych mistrzów Premier League i zgarnąć na swoje konto cenne trzy punkty na Anfield Road.

Co w Hiszpanii, Niemczech, Włoszech i Francji? Polskie akcenty w europejskiej piłce

Wystartowały też inne europejskie ligi piłkarskie. W Hiszpanii rozegrana została już pierwsza kolejka, a co czeka nas w drugiej? Z pewnością oczy polskich kibiców zwrócone będą w kierunku Walencji, ponieważ tamtejsze Levante zmierzy się z FC Barceloną. Robert Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców w inauguracyjnej kolejce, dlatego też fani Polaka mają nadzieje, że uda się to właśnie przeciwko właśnie Levante.

Czy Polak w meczu przeciwko Levante rozpocznie strzelanie w tym sezonie?

Z kolei sezon za naszą zachodnią granicą dopiero rusza. Pierwszy mecz odbędzie się już w piątek, a Bayern, broniąca tytuł mistrza kraju drużyna z Monachium, zmierzy się z zawsze niebezpiecznym RB Lipsk. Fani Bayernu liczą na to, że drużyna Bawarczyków rozpocznie marsz po kolejny tytuł Mistrza Niemiec, a Harry Kane, po wygraniu ligi w zeszłym sezonie i Superpucharu Niemiec, dołoży trzecie trofeum w swojej karierze.

Tak samo jak Bundesliga, swoje pierwsze mecze rozegra także Serie A. We Włoszech jak zawsze pełno polskich akcentów. Sezon w nowych barawch z pewnością zacznie Nicola Zalewski, który kilka dni temu przeniósł się z Mediolanu do Bergamo – Inter na sprzedaży wahadłowego do Atalanty zarobił 10 milionów euro. Wydaje się, że Polak będzie pierwszym wyborem trenera, zwłaszcza że to właśnie na lewej stronie boiska występują największe problemy w lini defensywnej Atalanty. W pierwszej kolejce podopieczni Ivana Jurcia zmierzą się z tegorocznym beniaminkiem, Pisa SC.

Na debiut we włoskiej lidze liczy także Jakub Piotrowski, który podpisał kontrakt Udinese. Jego zespół w pierwszej kolejce zmierzy się z Hellasem Verona. Z kolei Sebastian Walukiewicz, środkowy obrońca Sassuolo będzie próbował powstrzymać przed zwycięstwem panujących mistrzów, czyli Napoli. Inter Mediolan Piotra Zielińskiego zmierzy się z kolei z Torino, Juventus Arkadiusza Milika podejmie Parmę, natomiast Bologna Łukasza Skorupskiego i Kacpra Urbańskiego na wyjeździe będzie próbowała zabrać trzy punkty AS Romie.

We Francji również mamy małą grupkę Polaków. Zacznijmy może od debiutanta – Maxi Oyedele zamienił stołeczną Legię na RC Strasbourg. W pierwszej kolejce, w której RC Strasbourg pokonało Metz 1:0 Oyedele nie wszedł na boisko, chociaż znalazł się na ławce rezerwowych. Miejmy nadzieje, że w spotkaniu z Nantes zobaczymy go na boisku. Z kolei Rennes Przemysława Frankowskiego będzie chciało zdobyć trzy punkty przeciwko Lorient, tak samo jak i Stade Brestois 29 Radosława Majeckiego, które w pierwszej kolejce zremisowało 3:3 z LOSC. W tej kolejce Brest zmierzy się z Toulouse FC.

Źródło: opr. wł., internet, Fot. UEFA, wł., @X(Twitter) Manchester City, FC Barcelona