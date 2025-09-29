Sportowy tydzień #4. Europejskie puchary w komplecie

Nadchodzący sportowy tydzień zostanie zdominowany przez piłkę nożną w europejskim wydaniu. Choć Liga Mistrzów i Liga Europy już wystartowały, to do kompletu brakowało Ligi Konferencji Europy. Teraz europejskie puchary będą nas w pełni cieszyć, zwłaszcza że na boiskach w całej Europie swoje mecze będą rozgrywać cztery polskie drużyny i kilku reprezentantów Polski.

Europejskie puchary. Debiut w Lidze Mistrzów

Chyba największym zaskoczeniem tegorocznej edycji Ligi Mistrzów jest awans drużyny z Kazachstanu. Na Ortalyq stadıon w miejscowości Pavlodar przyjeżdża Real Madryt. Debiut Kajrata Ałmaty zapowiada się niesamowicie ciekawo, ponieważ tak wielkie kluby jak drużyna ze stolicy Hiszpanii nie pojawiają się na stadionach w takich krajach jak Kazachstan (…czy Polska) zbyt często. Faworytem bez dwóch zdań będzie drużyna prowadzona przez Xaviego Alonso, jednak zdecydowani faworyci nie raz przejeżdżali się na takich spotkaniach.

Przeczytaj także: Nowy mistrz Polski TIMBERSPORTS 2025! Zobacz relację!

Nikt oczywiście nie zapowiada wygranej Kajrata Ałmaty, jednak jestem pewien, że gol strzelony przez gospodarzy takiej drużynie jak Królewscy, wywoła taką radość, że ryk kibiców byłby słyszalny nawet w naszym kraju. Wszyscy postronni kibica chyba na to liczą, bo takie historie są fajne. W pierwszym spotkaniu kazachska drużyna przegrała ze Sportingiem dość wysoko, ponieważ dała strzelić sobie cztery bramki, jednak udało im się zdobyć jednego gola.

Real Madryt będzie chciał się odkuć po srogiej porażce w derbach Madrytu w ten weekend, gdzie Królewscy musieli uznać wyższość Atletico. Mecz zakończył się wynikiem 5:2 dla podopiecznych Diego Simeone.

Początek meczu Kajrat Ałmaty z Realem Madryt już jutro (30.09) o godz. 18:45.

Real Madryt zagra z absolutnym debiutantem. W tym roku europejskie puchary zawitają do Kazachstanu, ponieważ Kajrat Ałmaty awansował do Ligi Mistrzów. Fot. Real Madryt @X

Zdecydowanie najciekawszym spotkaniem drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie pojedynek obrońców tytułu Paris-Saint Germain z „polską” FC Barceloną. Na boisku z pewnością zobaczymy Wojciecha Szczęsnego, który wskoczył do bramki Blaugrany, ponieważ Joan Garcia, podstawowy goalkeeper drużyny prowadzonej przez Hansi’ego Flicka doznał rozerwania łąkotki w lewym kolanie i czeka go do 6 tygodni przerwy.

Szczęsny do tej pory był rezerwowym bramkarzem FC Barcelony, a pomiędzy słupki wrócił wczoraj (tj. 28 września), w spotkaniu z Realem Sociedad. Duma Katalonii wygrała to spotkanie 2 do 1, a jedną z bramek strzelił oczywiście Robert Lewandowski, dla którego jest to czwarta bramka w sześciu spotkaniach. Polak nie trafił jeszcze jednak w Lidze Mistrzów, dlatego też w czwartek szykuje się dla niego idealna okazja do dopisania do swojego dorobku w klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów LM kolejnej bramki.

Pojedynek pomiędzy Barcelona a PSG rozpocznie się w czwartek (1.10) o godz. 21:00.

Polacy grają w Lidze Europy

Polscy kibice mogą rzucić oko na spotkania polskich piłkarzy w Lidze Europy. A nie jest ich mało. Na pierwszy rzut idzie Panathionaikos, którego barwy reprezentuje Bartłomiej Drągowski a także Karol Świderski. Grecka drużyna w poprzedniej kolejce pokonała Young Boys Berno, a piękną bramkę na wagę zwycięstwa w stylu „kung-fu” strzelił właśnie polski napastnik. Drągowski zagrał „na zero” z tyłu, więc fani z pewnością mogą być zadowoleni z polskiego duetu. Tym razem drużyna z Aten zmierzy się z holenderskim Go Ahead Eagles Deventer.

W Lidze Europy zagra siedmiu reprezentantów Polski. Fot. UEFA

Kontynuując temat polskich duetów w Lidze Europy, to do walki ruszają także Jan Bednarek i Jakub Kiwior. „Polskie” Porto rzutem na taśmę w poprzedniej kolejce wygrali z RB Salzburg, a Kiwior został wybrany zawodnikiem spotkania dzięki swojej niesamowitej postawie na środku obrony. Zresztą, polski duet z Porto straciło tylko jednego gola, jeśli weźmiemy pod uwagę zarówno ligowe boiska, jak i występ w europejskich pucharach. Miejmy nadzieje, że ten trend będzie kontynuowany w spotkaniu z Crveną Zvezdą, która nota bene z walce o fazę ligową Ligi Europy wyrzuciła Lecha Poznań.

Fenerbache Sebastiana Szymańskiego zmierzy się z Niceą. Turecki klub zaczyna „od nowa”, ponieważ nie tak dawno z drużyną ze Stambułu pożegnał się Jose Mourinho, który przejął Benfikę Lizbonę. Kolejnym Polakiem, który wybiegnie na murawę, będzie Łukasz Skorupski, którego Bolognia zmierzy się z niemieckim Freiburgiem, a West Ham Matty’ego Casha na wyjeździe zmierzy się z Feyenoordem Jakuba Modera. Niestety, polski pomocnik w dalszym ciągu boryka się z bólem pleców i nie jest zdolny nawet do treningów. Występ Casha nie jest jednak zagrożony. Nie można zapomnieć o Janie Ziółkowskim, który w ostatni weekend zadebiutował w AS Romie. Drużyna z Rzymu zmierzy się z francuskim LOSC i miejmy nadzieje, że 20-letni Polak zadebiutuje także na europejskich boiskach!

Liga Konferencji Europy zdominowana przez polskie kluby

Fanów piłki nożnej w Polsce najbardziej interesuje chyba Liga Konferencji Europy, w której sezon rozpoczną aż cztery polskie kluby. Legia Warszawa w pierwszej kolejce zmierzy się z tureckim Samsunspor. Co oczywiste, drużyna ze stolicy będzie chciała zdobyć komplet punktów i pojedynek na Stadionie Miejskim w Warszawie ma ponieść Wojskowych do zwycięstwa.

Jagiellonia Białystok w swoim pojedynku będzie faworytem, ponieważ drużyna z Podlasia zmierzy się z maltańskim klubem Hamrun Spartans. Jest to absolutny debiutant w europejskich pucharach i inny wynik niż wygrana Jagielloni będzie zawodem. Z kolei Raków Częstochowa zmierzy się z rumuńską drużyną CS Universitatea Craiova. Tutaj również polska drużyna może nazywać się zdecydowanym faworytem

W pierwszej kolejce Lech Poznań zmierzy się z Rapidem Wiedeń. Kolejorz nie raz pokazywał, że europejskie puchary rządzą się swoimi prawami i wygrana z teoretycznie lepszym zespołem nie jest czymś niespodziewanym. Drużyna z Poznania będzie miała zdecydowanie najtrudniejszego przeciwnika spośród wszystkich polskich drużyn, które awansowały do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy.

Europejskie puchary w Polsce! Legia, Lech, Jagiellonia i Raków rozpoczynają podbój LKE! Fot. UEFA

Wszystkie mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji Europy będą transmitowane na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport 2 i w serwisie Box Go. Lech Poznań z Rapidem Wiedeń rozpocznie swoje spotkanie o godz. 18:45 i będzie ono transmitowane na kanale PS1, a następnie na tym samym kanale o 21:00 pierwszy gwizdek usłyszymy w meczu Legii Warszawa i Samsunspor.

Z kolei na kanale Polsat Sport 2 o godz. 18:45 swój mecz rozpocznie Jagiellonia Białystok z Hamrun Spartans FC, a o 21:00 transmisja przeniesie się do Sosnowca, gdzie Raków Częstochowa zmierzy się z CS Universitatea Craiova.

Wszystkie polskie drużyny pierwszą kolejkę Ligi Konferencji Europy rozegrają na swoich stadionach, więc szykuje nam się naprawdę ciekawy wieczór na mapie polskiej piłki nożnej.

Źródło: opr. wł./fot.