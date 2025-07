Sportowy tydzień #1. Te wydarzenia sportowe warto obejrzeć!

Piłka nożna powoli budzi się do życia, a to oznacza ciekawy sportowy tydzień. Swój sezon rozpoczęli już piłkarze naszej rodzimej ekstraklasy oraz pierwszej ligi, ale w tym tygodniu i w nadchodzący weekend odbędzie się kilka ciekawych wydarzeń sportowych, na które warto zwrócić uwagę. Co oglądać w tym tygodniu?

Ekstraklasa nabiera rozpędu

Cracovia Karków kontra Lechia Gdańsk – 03.08.2025

Jeśli chodzi o nasze rodzime boiska, to ciekawym spotkaniem zapowiada się być pojedynek Cracovi Kraków, lidera po dwóch pierwszych kolejkach, z Lechią Gdańsk. Co prawda pozycja nadmorskiego zespołu nie wskazuje na duże emocje, jednak ubiegły mecz z Lechem Poznań pokazał coś innego. Gdańszczanie do pewnego momentu prowadzili z aktualnym Mistrzem Polski 2 do 0, jednak rozpędzony Kolejorz ostatecznie wygrał to spotkanie 3 do 4. Ze świetnej strony pokazał się napastnik gdańskiego klubu, który w spotkaniu z drużyną z Poznania ustrzelił hat-tricka. To było jednak za mało.

Z drugiej strony barykady mamy Cracovię, która początek sezonu ma fenomenalny. W inauguracyjnej kolejce Czerwone Pasy pokonały Lecha Poznań na wyjeździe aż 4 do 1, a w następnym meczu pewnie pokonały Bruk-Bet Termalicę 2 do 0 na własnym stadionie. Sześć bramek na koncie i tylko jedna stracona.

Czy podopiecznym Luki Elsnera uda się przedłużyć serię zwycięstw do trzech, a może to Lechia Gdańsk odniesie swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie? Cracovia podejmie Lechię w Krakowie w niedzielę, o godzinie 14:45.

Sportowy tydzień. Najciekawsze wydarzenia tygodnia. Fot. Ekstraklasa S.A

Motor Lublin kontra Jagiellonia Białytstok – 03.08.2025

Spotkanie w środku tabeli. Zarówno Jagiellonia Białystok, jak i Motor Lublin rozpoczęły ten sezon od zwycięstwa i porażki. Trzecia drużyna ostatniego sezonu, czyli klub z Białegostoku musi jednak dozować siły, ponieważ przed nimi jeszcze rewanżowy mecz w Lidze Konferencji z Novi Pazar. Niemniej jednak zdobycie trzech punktów w Lublinie będzie dla podopiecznych Adriana Siemieńca bardzo ważne.

Gospodarze tego spotkania również będą chcieli zapisać na swoim koncie zwycięstwo, zwłaszcza że grają na własnym terenie. Zeszłoroczny beniaminek Ekstraklasy był swego rodzaju rewelacją sezonu, ponieważ zakończył swoje zmagania na 7. Miejscu. Z pewnością drużyna z Lublina chciałaby wykręcić lepszy wynik w tym sezonie.

Mecz rozegrany zostanie w niedzielę o godzinie 17:30 na stadionie w Lublinie.

Sportowy tydzień. Polskie drużyny w eliminacjach do europejskich pucharów

Lech Poznań pewnie idzie po swoje – 30.07.2025

Zdecydowanie najważniejszym tematem w polskim sporcie są zmagania rodzimych drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów. Zmagania zaczniemy od spotkania Lecha Poznań z islandzkim Breiðablik w ramach eliminacji do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Kolejorz nie ma prawa wypuścić awansu do kolejnej rudny, ponieważ w pierwszym spotkaniu na Bułgarskiej poznańska lokomotywa zmiażdżyła gości aż 7 do 1. O ile nie wydarzy się prawdziwa katastrofa, Lech Poznań może szykować się na kolejnego przeciwnika.

Spotkanie Breiðablik z Lechem Poznań rozpocznie się jutro o godzinie 20:30. Transmisja ma być dostępna w publicznej telewizji.

Awans Lecha Poznań do kolejnej fazy eliminacji LM wydaje się formalnością. Fot. UEFA

Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa wykonają kolejny krok? – 31.07.2025

Czwartek to z kolei dzień, w którym wszystkie oczy będą skierowane zarówno na Warszawę, jak i na Białystok. Stołeczna Legia przystąpi do rewanżowego spotkania z czeskim Banikiem Ostrawa. Pierwsze spotkanie na Městský Stadion zakończyło się dwubramkowym remisem, co oznacza, że to Legia Warszawa będzie w lepszej sytuacji grając przed własną publicznością. Spotkanie rewanżowe w ramach eliminacji do Ligi Europy rozpocznie się w czwartek, tj. 31.07 o godzinie 21:00 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Transmisja będzie dostępna w publicznej telewizji.

Wicemistrz Polski, czyli Raków Częstochowa, jest w najbardziej komfortowej sytuacji. Medaliki eliminacje do Ligi Europy rozpoczęli z wysokiego „C”. Podopieczni Marka Papszuna nie dali najmniejszych szans słowackiej drużynie MŠK Žilina. Na swoim stadionie drużyna z Częstochowy wygrała 3 do 0 i na Słowację jedzie z naprawdę sporą zaliczką i perspektywą gry w kolejnej fazie eliminacji do Ligi Europy. Mecz w czwartek o 20:30. Transmisja w TVP Sport.

Legia Warszawa i Raków Częstochowa przejdą dalej? Fot. UEFA

W zdecydowanie lepszej sytuacji niż Legia Warszawa jest Jagiellonia Białystok. Drużyna z Podlasia w ramach eliminacji do Ligi Konferencji Europy zmierzy się z serbskim FK Novi Pazar. Pierwsze spotkanie zakończyło się dramaturgią, ponieważ gol na wagę zwycięstwa dla polskiej drużyny w piątej minucie doliczonego czasu strzelił zeszłoroczny król strzelców tych rozgrywek, Pululu. Ostatecznie mecz skończył się wynikiem 1 do 2 dla Jagielloni. Rewanż rozegrany w Białymstoku z pewnością będzie emocjonujący.

Jagiellonia rzutem na taśmę wygrała pierwsze spotkanie z Novi Pazar. Czy polska drużyna postawi kropkę nad „i”? Fot. UEFA

Piastri powiększy prowadzenie w klasyfikacji generalnej? GP Węgier na horyzoncie

Kurz po dramie związanej z przerwaniem wyścigu GP Belgii z powodu silnych opadów nie opadł, a fani Formuły 1 szykują się na kolejne zmagania. W niedzielę, 3 sierpnia, odbędzie się wyścig Grand Prix Węgier, które w ostatnich latach było dość pobłażliwe, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. Miejmy nadzieje, że tym razem pogoda nie pokrzyżuje planów zarówno organizatorów, jak i samych kierowców. Nie ma jednak co ukrywać, kibice liczą na wyścig w deszczu, ponieważ to właśnie takie pojedynki są najbardziej emocjonujące i nieprzewidywalne.

Czy będzie to kolejny wyścig zdominowany przez McLarena? W tym sezonie to właśnie pomarańczowe bolidy brytyjskiego zespołu triumfują najczęściej. Liderem klasyfikacji jest Oscar Piastri. Australijski kierowca ma szesnaście punktów przewagi na drugim w klasyfikacji generalnej Lando Norrisem, czyli swoim kolegą z zespołu.

W ten weekend startuje GP Węgier. Kto wygra wyścig?

Ostatnie etapy Tour De France Femmes

Kolarki wchodzą w ostatni etap Tour De France Femmes. Trzeci etap został wygrany przez Lorenę Wiebes. O niesamowitym pechu może mówić Demi Vollering (FDJ – SUEZ), która wymieniana była w gronie jednej z faworytek do końcowego zwycięstwa w tegorocznej edycji Tour de France Femmes. Na trzy kilometry przed metą doszło do dużej kraksy, w której ucierpiała m.in. wymieniona wyżej Vollering. Sprint Wiebes okazał się problemowy dla pozostałych 15. Pań, które do końca walczyły o zwycięstwo w trzecim etapie TdR Femmes. Katarzyna Niewiadoma-Phinney zakończyła ten etap na 8. Miejscu, natomiast Kaja Rysz dojechała do mety na 11. Lokacie.

Liderką klasyfikacji generalnej została Marianne Vos, która dzięki bonifikacie sekundowej za zajęcie drugiego miejsca w 3. Etapie wyścigu, wyprzedziła o 6 sekund drugą Kim Le Court Pienaar. Na czwartej lokacie ze stratą 16 sekund do liderki plasuje się Katarzyna Niewiadoma-Phinney.

Ostatni, najbardziej emocjonujący etap po Alpach zaplanowany jest na 30 i 31 lipca.

Źródło tekst.: opr. wł./Zdjęcia: F1, Ekstraklasa SA, UEFA