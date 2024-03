Spotify na komputer dostało funkcję, na którą czekaliśmy!

Jeśli korzystasz ze Spotify na komputer, to gigant streamingu muzyki ogłosił, że na urządzeniach z Windowsem i MacOS pojawiła się długo wyczekiwana funkcja, dzięki której słuchanie muzyki na tych urządzeniach będzie o wiele prostsze i wygodniejsze!

Spotify na komputer z nową, wygodną funkcją

Każdy z nas korzysta ze Spotify na dwa sposoby – mobilnie i na komputerze. O ile ten pierwszy przypadek jest częstszy, to jednak słuchanie muzyki podczas pracy czy wieczorową porą z głośników komputerowych pozwala się skupić. Do tej pory korzystanie z aplikacji komputerowej nie było zbyt wygodne.

Spotify na komputer dostanie funkcję, na którą czekaliśmy! Fot. mat. wł.

Aplikacja desktopowa, choć dobrze przemyślana i przejrzysta, posiadała jeden mankament – zmiana piosenki, zatrzymanie jej, czy podglądnięcie tytułu wiązało się z wywołaniem jej na pulpit, co w niektórych przypadkach było uciążliwe. Teraz Spotify na komputer dostało coś, co nam to zrekompensuje – miniplayera!

Miniplayer trafi na komputery. W końcu!

Szybkie podglądnięcie nazwy danego utwory, jego zmiana czy zatrzymanie nie było zbyt wygodne, dlatego też Spotify na komputer w końcu otrzymało miniodtwarzacz. Zmniejszone okno pojawia się nad innymi oknami, dzięki czemu powyższe czynności będą o wiele szybsze i wygodniejsze. Funkcja ta trafiła zarówno na komputery z systemem Windows, jak i macOS. Zresztą, zobaczcie, jak to wygląda.

Miniodtwarzacz trafił już na komputery PC i Mac. Fot. mat. wł. Miniodtwarzacz trafił już na komputery PC i Mac. Fot. mat. wł. Miniodtwarzacz trafił już na komputery PC i Mac. Fot. mat. wł.

Ten niewielki odtwarzacz ukrywa się w dolnym rogu, kiedy jest włączony, a aktywować możemy go w każdym momencie. Tak samo jest z dezaktywacją. Aby go uruchomić bądź wyłączyć wystarczy kliknąć ikonkę z podwójnym okienkiem znajdującą się zaraz obok suwaka regulacji głośności. Odtwarzacz może zmieniać swój rozmiar, a co za tym idzie, wygląd.

