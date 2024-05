Spotify odda ci pieniądze. Presja zadziałała. Jak je dostać?

Jeśli w przeszłości zakupiłeś Car Thing, to kilka dni temu pojawiła się informacja, która potwierdziła, że szwedzki gigant wycofuje je z rynku i urządzenie przestanie działać, a ty stracisz pieniądze. Presja środowiska działa, ponieważ Spotify odda ci pieniądze. Oto jak je otrzymać.

Gigant wyłączy urządzenie i to by było na tyle

Kilka dni temu w sieci zaczęło wrzeć, a to za sprawą odtwarzacza muzycznego, który skierowany był do osób poszukujących możliwości odtwarzania ulubionych utworów ze Spotify w swoim samochodzie. Urządzenie co prawda nigdy nie zyskało wielkiej popularności, jednak znalazło swoje grono odbiorców i w cenie 90 USD pozwalało na dostęp do biblioteki. Ale tylko na to.

Szwedzki gigant ogłosił, że odtwarzacz zostanie całkowicie wyłączony 9 grudnia 2024 roku.

To właśnie mocno ograniczona funkcjonalność urządzenia sprawiła, że odtwarzacz nie stał się tak popularny, jak pewnie zakładało Spotify. Dlatego też gigant ze Szwecji stwierdził, że nie ma co kontynuować rozwoju tego sprzętu i ogłosił, że 9 grudnia 2024 roku urządzenie po prostu przestanie działać, zostawiając użytkowników z elektrośmieciami.

Spotify odda ci pieniądze. Gigant się ugiął

Wygląda na to, że presja społeczeństwa działa, ponieważ jeśli kupiłeś Car Thing, Spotify odda ci pieniądze. Początkowo gigant oferował kilkumiesięczną subskrypcję, jednak grupa użytkowników z Nowego Jorku postanowiła złożyć pozew zbiorowy, a dokument podkreśla karygodną i antykonsumencką postawę, ponieważ firma sprzedawała produkt, który pomimo gwarantowanego wsparcia, został nagle “zezłomowany”. Spotify zamiast załatwić sprawę po ludzku i ogłosić, że przyjmie swoje urządzenia, straci dwa razy, ponieważ pozew zbiorowy ma bardzo dużą szansę powodzenia.

Na całe szczęście Spotify odda ci pieniądze, ponieważ gigant ogłosił, że przyjmie wszystkie urządzenia. Wystarczy, że w dziale obsługi klienta użytkownik pokaże dowód zakupu na Spotify Car Thing, a wszystkie wydane środki zostaną zwrócone mu na konto.

