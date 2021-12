Spotify Wrapped 2021 – sprawdź, ile czasu używałeś aplikacji w tym roku

Kiedy pojawia się podsumowanie Spotify już wiesz, że rok powoli dobiega końca. Tak też jest i w tym przypadku. Mamy początek grudnia, dlatego też pojawiło się Spotify Wrapped 2021.

Jeszcze kilka lat temu królował Winamp, który podobno wraca. No dobra, kilkanaście, bowiem samo Spotify powstało w 2006 roku, a więc ponad piętnaście lat temu. Dziś działa praktycznie na całym świecie, z kilkoma wyjątkami. Szwedzki serwis do strumieniowania muzyki tak naprawdę zrewolucjonizował przemysł muzyczny na tyle, że pirackie wydania płyt czy nawet konkretnych utworów stały się bezsensowne. Po co kraść, skoro można legalnie odtworzyć jedną z wielu milionów dostępnych piosenek, prawda? I tak Spotify stało się bardzo popularne, a dziś już tak naprawdę mało kto nie korzysta z tej aplikacji.

Spotify Wrapped 2021

Coroczne podsumowanie umożliwia nam sprawdzenie, jak długo słuchaliśmy muzyki wykorzystując do tego szwedzki projekt. Możemy również przeanalizować jakie utwory były odtwarzane najchętniej. Analizując Spotify Wrapped 2021 sprawdzimy ulubiony rodzaj muzyki, a im częściej korzystamy z aplikacji, tym więcej możemy się… dowiedzieć o sobie. Przynajmniej w kwestii muzycznej.





W tym roku producent zdecydował się na możliwość przeglądania podsumowania tylko na urządzeniach mobilnych. Wcale mnie to nie dziwi, gdyż większość z nas tak naprawdę odtwarza muzykę właśnie na swoich smartfonach. Niezależnie, czy jest to iOS czy Android. Dlatego jeśli będziecie chcieli odwiedzić stronę Spotify.com za pomocą swojego komputera, aby przeanalizować podsumowanie muszę was zmartwić. Internetowa wersja aplikacji poprosi o uruchomienie tej, zainstalowanej na urządzeniach mobilnych.

Samo podsumowanie – co widać na załączonych przeze mnie powyżej zrzutach ekranowych – pojawia się w formie „stories”. Tak, dobrze analizują użytkownicy Instagrama, Snapchata i w sumie pozostałych portali społecznościowych. Kolejne zakładki prezentują inne statystyki, a Wy możecie dowiedzieć się między innymi jak długo używaliście aplikacji. Rzecz jasna, pojawiają się tam również informacje dotyczące ulubionych utworów, najczęściej odtwarzanych, najchętniej słuchanego rodzaju muzyki i tak dalej.

Dajcie znać ile czasu Wy spędziliście z aplikacją, a także jaki rodzaj muzyki jest Waszym ulubionym według Spotify Wrapped 2021.