Wiele godziny spędzonych przy komputerze powinno być przypieczętowane przez wygodny fotel biurowy, dzięki któremu poczujemy się komfortowo, a on przy okazji zadba o nasz kręgosłup.

Debiutuje nowy fotel biurowy Silver Monkey SMO-650

Spraw sobie wygodny fotel biurowy za raptem 349 złotych

Najnowszy fotel biurowy Silver Monkey SMO-650 posiada ergonomiczną konstrukcję z podparciem odcinka lędźwiowego, a także może pochwalić się przewiewną i wytrzymałą podwójną siatką mesh o gęstości 180 g/m2. Siedzisko zostało wykonane z pianki o gęstości 30 kg/m3. W czasie pracy potrzeba także chwili relaksu, więc do dyspozycji oddano nam funkcję kołyski z odchyleniem od 90 do 120 stopni. Zadbano także o wytrzymały i mocny siłownik klasy 3 (certyfikowany SGS), który jest w stanie utrzymać obciążenie do 130 kg, a także wisienką na torcie w kwestii ergonomii jest regulacja odchylenia nagłówka.

To jednak nie wszystko. Co z kółkami?

Spraw sobie wygodny fotel biurowy za raptem 349 złotych

Kółka zostały wykonane z nylonu oraz poliuretanu o średnicy 50 mm, a producent nie informuje o tym, czy dzięki nim zadbamy o odpowiedni stan naszej podłogi. Kółka zamontowane są w ramie wykonanej również z nylonu, a nie z metalu.

Specyfikacja fotela biurowego

Kolor: czarny

Materiał obicia: Tkanina

Materiał wypełnienia: pianka

Materiał podstawy: Nylon

Materiał kółek: Nylon i Poliuretan

Regulacja wysokości siedziska: 490 – 590 mm

Maksymalne obciążenie: 130 kg

Maksymalny kąt odchylenia oparcia: 120 stopni

Szerokość siedziska: 510 mm

Głębokość siedziska: 530 mm

Regulowane podłokietniki: Nie

Funkcja bujania: Tak

Poduszka lędźwiowa: Nie

Poduszka zagłówkowa: Nie

Ergonomiczna konstrukcja: Tak

Regulowany zagłówek: Tak

Wysokość fotela: 1195 – 1295 mm

Szerokość fotela: 620 mm

Głębokość fotela: 650 mm

Gwarancja: 24 miesiące

Są już pierwsze opinie. Sprawdźmy je

Udało mi się znaleźć pierwsze opinie klientów. Co ciekawe wszystkie są pozytywne i chwalą opłacalność, przewiewną siatkę oraz dobrej klasy siłownik.

