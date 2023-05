Sprawdź, dlaczego warto zainwestować w drukarkę 3D do domu!

Z racji wyraźnego spadku cen urządzeń wykorzystujących technologię druku przestrzennego coraz więcej osób myśli o ich zakupie. Dlaczego warto zainwestować w drukarkę 3D? Domowe drukarki 3D, tworzące obiekty z żywic utwardzanych światłem UV lub filamentów, mają dziś bardzo szerokie zastosowanie. Jednocześnie są precyzyjne w działaniu, a do tego proste w obsłudze. Jeśli masz wątpliwości, czy warto w nie inwestować, w artykule znajdziesz 4 najważniejsze korzyści wynikające z podjęcia takiej decyzji. Dowiesz się także, na co zwrócić uwagę, poszukując w sklepie wymarzonego modelu urządzenia drukującego – sprawdź!

Obecnie nawet najtańsze modele domowego sprzętu do druku przestrzennego dają użytkownikom wiele możliwości ich wykorzystania. Czy to z filamentów, czy żywic utwardzanych pod światłem UV – drukarka 3D pozwala na hobbystyczne przygotowanie różnego rodzaju obiektów!

Ponieważ w sklepach dostępne są też bardziej zaawansowane technologicznie domowe modele tych urządzeń, ich zakup może być świetnym pomysłem na uruchomienie małego biznesu. Wykorzystasz je np. do realizacji zamówień na produkcję personalizowanych gadżetów z filamentu czy żywicy UV. Duży wybór takich drukarek 3D znajdziesz m.in. tutaj . Jednak jakie korzyści z hobbystycznego punktu widzenia płyną z posiadania w domu takiego sprzętu?

Jakie korzyści przynosi posiadanie drukarki 3D w domu?

Wbrew pozorom zakup takiego urządzenia przynosi korzyść nie tylko w postaci doskonałej rozrywki nawet dla całej rodziny. Są aż 4 inne ważne powody, dla których warto mieć w domu drukarkę 3D!

Rozwiniesz swoją kreatywność – ogranicza Cię tylko wyobraźnia w zakresie tego, jakie rzeczy wydrukujesz z żywicy UV czy filamentu. Zdobędziesz praktyczne umiejętności informatyczne – poznasz możliwości oprogramowania do projektowania obiektów przestrzennych i nauczysz się jego obsługi. Zaoszczędzisz pieniądze – wiele drobnych przedmiotów ozdobnych i codziennego użytku wykonasz samodzielnie, uwalniając się od konieczności kupowania ich w sklepie. Zyskasz możliwość tworzenia unikalnych, personalizowanych prezentów dla bliskich i znajomych.

Co można wydrukować na drukarce 3D?

W teorii na takim urządzeniu możesz wydrukować praktycznie wszystko, co tylko sobie wymarzysz. Jednak w praktyce pamiętaj, że oferowane w sklepach domowe drukarki 3D nadają się do tworzenia wyłącznie mniejszych przedmiotów. Mają ograniczoną przestrzeń roboczą, której wielkość zależna jest od konkretnego modelu.

W efekcie z żywicy UV czy filamentu wydrukujesz m.in.:

drobne części mechaniczne, w tym nawet całe komplety do zbudowania małego urządzenia,

kreatywne ozdoby do domu i gadżety codziennego użytku (np. podstawa dla słuchawek czy uchwyt do przewodów),

niewielkie dzieła sztuki, w tym nawet litofany, czyli obrazy, które odpowiednio podświetlone tworzą wrażenie przestrzenności.

Wiesz już dlaczego warto zainwestować w drukarkę 3D do domu. Czas zastanowić się, jak wybrać sprzęt i akcesoria do użytku domowego.

Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z drukiem przestrzennym, możesz z powodzeniem wybierać spośród tańszych urządzeń domowych. Jednak nawet w takim przypadku zwróć uwagę na kilka kluczowych parametrów technicznych drukarek 3D:

wykorzystywana technologia druku – FDM/FFF lub SLA/DLP (odpowiednio dla filamentu lub żywicy utwardzanej światłem UV),

– FDM/FFF lub SLA/DLP (odpowiednio dla filamentu lub żywicy utwardzanej światłem UV), szybkość działania – im wyższa, tym teoretycznie gorzej, gdyż pogarsza jakość gotowych modeli,

– im wyższa, tym teoretycznie gorzej, gdyż pogarsza jakość gotowych modeli, precyzja drukowania – ważna szczególnie wtedy, gdy chcesz wykorzystywać urządzenie do produkcji drobnych elementów z licznymi detalami,

– ważna szczególnie wtedy, gdy chcesz wykorzystywać urządzenie do produkcji drobnych elementów z licznymi detalami, prostota obsługi.

Gdy wybierzesz już konkretny model, najlepiej od razu kup w sklepie podstawowe akcesoria do niego. To zarówno filament czy żywica do drukarek 3D, jak i m.in. środki do czyszczenia oraz konserwacji – tutaj znajdziesz więcej informacji na temat tych produktów.

Zamów drukarkę 3D w sprawdzonym sklepie!

Jeśli zdecydujesz się zainwestować w takie urządzenie, staniesz przed decyzją wyboru miejsca, w którym je zamówisz. Pamiętaj, aby zawsze korzystać z ofert sprawdzonych sprzedawców. Dzięki temu zyskasz pewność zakupu wysokiej jakości drukarki 3D od dobrego producenta. Jednocześnie porządny sklep sprzedaje filament i żywicę UV w wielu różnych wersjach, a do tego ma szeroki wybór akcesoriów oraz części zamiennych do sprzętu drukującego.

