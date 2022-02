Śródziemie do nabycia. Kto przejmie prawa do Hobbita i LOTR?

Kiedy J.R.R Tolkien tworzył świat Śródziemia, nie wyobrażał sobie chyba, że stanie się ono aż tak kultowym i kochanym przez miliony na całym świecie dziełem. Hobbit i Władca Pierścieni to przykład doskonałej opowieści fantasy. Na aukcję wystawione zostały prawa autorskie do całego uniwersum. Kto się skusi?

Świat Śródziemia na sprzedaż!

Kiedy myślimy o idealnej opowieści fantasty, myślimy o Hobbicie i Władcy Pierścieni. To właśnie J.R.R Tolkien określany jest jako ojciec tego gatunku. Stworzył świat Śródziemia od samych podstaw, opierając go na nordyckiej mitologii. Sam również wymyślił języki elfów i innych stworzeń zamieszkujących ten piękny świat. Tak bardzo zachwalam to uniwersum, bo sam jestem jego wielkim fanem.

Jak się okazuje, na aukcji pojawiły się prawa autorskie do całego uniwersum Śródziemia. Ten, kto je kupi, będzie mógł tworzyć nie tylko filmy i seriale, ale również gry, gadżety i wszelkiego rodzaju wydarzenia. Serialowy Władca Pierścieni już powstaje. Jest też już film, tak samo jak w przypadku Hobbita. Następny w kolejce jest Silmarillion?

Hobbit i Władca Pierścieni już na złotym ekranie. Pora Silmarillion?

Jak podaje Variety, dotychczasowy właściciel praw autorskich do całego świata stworzonego przez J.R.R Tolkiena, czyli Saul Zaentz Co., postanowił sprzedać swoje prawa. Całą aukcją ma zająć się ACF Investment Bank. Sugeruje się, że za prawa do całego uniwersum będą kosztować około 2 miliard dolarów USD. Oczywiście, żaden z podmiotów nie skomentował sprawy, jednak jesteśmy pewni, że chętnych na przejęcie takiego projektu jest wiele.

Jednym z głównych faworytów do przejęcia praw marki, jest Amazon. Przedsiębiorstwo założone przez Jeffa Bezosa tworzy już przecież serial o nazwie Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Ma być to najdroższy serial w historii. Jestem pewien, że jeśli projekt wypali, Amazon będzie chciał tworzyć kolejne związane z tym światem.

Prawa do uniwersum Śródziemia wkrótce trafią w nowe ręce. Czeka nas wysyp projektów z tego świata?

O ile w świecie filmów mamy jedno arcydzieło w postaci trylogii Władcy Pierścieni oraz średnio udaną trylogię Hobbita, to branża gier nie jest aż tak mocno osadzona w uniwersum Tolkiena. W ostatnich latach na rynku pojawiły się dwa bardzo dobre tytuły z serii Middle-earth: Shadow of Mordor (2014 i 2017). Na rynku ma zadebiutować gra The Lord of The Rings: Gollum, która napawa optymizmem fanów świata Śródziemia.

Czy Amazon Prime będzie tym, który przyniesie nam sporo nowości ze świata, za którego stworzenie odpowiada J.R.R Tolkien? Wkrótce się o tym przekonamy!

